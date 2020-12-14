Додано: П'ят 17 січ, 2025 00:10

Барышни с самого начала задумали это видео в качестве пиара а не в целях поиска справедливости. У них лейб мотив что работайте с проверенными агентами если сами не искушены.

Кстати у меня на глазах проходила очень похожая история. В центре города ( не Киев ) продавалась квартира 3ка с ремонтом в новострое бизнес класса. Продавец получил хату по наследству. Хозяин умер. Завещание на не родственника было оформлено в каком-то сельсовете в глухом селе этой же области. Это из того что можно было проверить ( кстати, а действительно ли можно проверить кем заверено завещание на этапе проверки доков продаваемой хаты — вопрос к сведущим) .

И теперь о том о чем точно не рассказали бы продавцы той хаты потенциальным купцам:

У умершего был сын но проживал за океаном и общались не очень ( разругались?) хотя известно что одно время умерший делал переводы за океан. Больше никого из живых родственников точно не было. Вплоть до того что умерший за некоторые время до кончины ( и будучи в почтенном возрасте) поставил нерядовой (авторский) памятник себе ( при жизни) на одном из центральных гор. кладбищ , с датой рождения но без второй даты. Случайно увидел лично так как бываю на этом кладбище. Места в том секторе, по слухам, доставались по 5к.

Также знаю что не успели продать этот объект до войны. А уже в 2023м этот объект снова был в продаже некоторое время. Квартир у умершего было минимум три. Плюс мажоритарная доля в юрлице. Которое и генерировало эти доходы и имело при этом минимум сотрудников. Более подробно писать не могу.



Но резюмирую что продавали хату люди которые воспользовались отсутствием завещания а нашли способ его подделать и зарегистрировать квартиру за собой. Умерший авто не водил, не имел, и в деревню оформляться точно б не поехал. Проживал и покупал только в центре, не на окраинах.