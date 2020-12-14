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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12176121771217812179
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:05

  Хомякоид написав:
Развод по квартире на бланках умершего нотариуса.
Нужно все 25 мин. смотреть.
Для меня загадка почему рілі не обращаються в полицию.


Нашо їм ті клопоти.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 21:24

  Хомякоид написав:

Развод по квартире на бланках умершего нотариуса.
Нужно все 25 мин. смотреть.
Для меня загадка почему рілі не обращаються в полицию.



интересное видео, спасибо
толковые барышни

имхо почему не обращаются:
1) в нашей стране не принято думать об окрущающих (к тому же нужно терять своё время, быть свидетелем и т.д.). Ещё ж можно и на угрозы нарваться
2) принято думать, что мусора жопу подымать не будут (не найдут состава преступления - ведь оригиналов доков у них на руках нет)
3) даже если кого-то наебут - о, "так рылы/юристы нужны, не работайте без рыл"
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 22:15

  посетитель написав:
  Хомякоид написав:
Развод по квартире на бланках умершего нотариуса.
Нужно все 25 мин. смотреть.
Для меня загадка почему рілі не обращаються в полицию.


Нашо їм ті клопоти.

кем является рыл? какой стороной сделки, стороной договора, какие их права и обязанности?
вообще, кто они такие в сфере недвижимости, каков их юридический статус?

эти люди, сидящие в сотнях офисов - никто, сброд, не имеющий никакого статуса. не несущий никакой ответственности, не имеющий абсолютно никаких прав
Бетон
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2
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 22:22

  Бетон написав:
  посетитель написав:
  Хомякоид написав:
Развод по квартире на бланках умершего нотариуса.
Нужно все 25 мин. смотреть.
Для меня загадка почему рілі не обращаються в полицию.


Нашо їм ті клопоти.

кем является рыл? какой стороной сделки, стороной договора, какие их права и обязанности?
вообще, кто они такие в сфере недвижимости, каков их юридический статус?

эти люди, сидящие в сотнях офисов - никто, сброд, не имеющий никакого статуса. не несущий никакой ответственности, не имеющий абсолютно никаких прав

Задача рыла, взять деньги и положить себе в карман, как в том диалоге в ,, Волк с Уолстрит"
Bolt
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 00:10

Барышни с самого начала задумали это видео в качестве пиара а не в целях поиска справедливости. У них лейб мотив что работайте с проверенными агентами если сами не искушены.
Кстати у меня на глазах проходила очень похожая история. В центре города ( не Киев ) продавалась квартира 3ка с ремонтом в новострое бизнес класса. Продавец получил хату по наследству. Хозяин умер. Завещание на не родственника было оформлено в каком-то сельсовете в глухом селе этой же области. Это из того что можно было проверить ( кстати, а действительно ли можно проверить кем заверено завещание на этапе проверки доков продаваемой хаты — вопрос к сведущим) .
И теперь о том о чем точно не рассказали бы продавцы той хаты потенциальным купцам:
У умершего был сын но проживал за океаном и общались не очень ( разругались?) хотя известно что одно время умерший делал переводы за океан. Больше никого из живых родственников точно не было. Вплоть до того что умерший за некоторые время до кончины ( и будучи в почтенном возрасте) поставил нерядовой (авторский) памятник себе ( при жизни) на одном из центральных гор. кладбищ , с датой рождения но без второй даты. Случайно увидел лично так как бываю на этом кладбище. Места в том секторе, по слухам, доставались по 5к.
Также знаю что не успели продать этот объект до войны. А уже в 2023м этот объект снова был в продаже некоторое время. Квартир у умершего было минимум три. Плюс мажоритарная доля в юрлице. Которое и генерировало эти доходы и имело при этом минимум сотрудников. Более подробно писать не могу.

Но резюмирую что продавали хату люди которые воспользовались отсутствием завещания а нашли способ его подделать и зарегистрировать квартиру за собой. Умерший авто не водил, не имел, и в деревню оформляться точно б не поехал. Проживал и покупал только в центре, не на окраинах.
Востаннє редагувалось serg1974 в П'ят 17 січ, 2025 00:17, всього редагувалось 1 раз.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 00:15

  Bolt написав:
  Бетон написав:
  Хомякоид написав:
Развод по квартире на бланках умершего нотариуса.
Нужно все 25 мин. смотреть.
Для меня загадка почему рілі не обращаються в полицию.


Нашо їм ті клопоти.
кем является рыл? какой стороной сделки, стороной договора, какие их права и обязанности?
вообще, кто они такие в сфере недвижимости, каков их юридический статус?

эти люди, сидящие в сотнях офисов - никто, сброд, не имеющий никакого статуса. не несущий никакой ответственности, не имеющий абсолютно никаких прав

Задача рыла, взять деньги и положить себе в карман, как в том диалоге в ,, Волк с Уолстрит"

Очень точная аналогия, я её вчера приводил собеседнице. С неё рылы хотят 5% комиссии за несуществующего клиента - это 23 куе. Тысячи молодых, амбициозных, алчных и при этом глупых ребят, чувствуют этот вкус больших денег, не понимая, что для их получения нужно закатать рукава вместе с губой и впахивать с утра до ночи (не физически ясен пень)
Бетон
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2
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 02:50

Бетон
А конкретнее - за что хотят рылы сбить 23куе?
Она сама продала через знакомых знакомым объект(460куе), на который по недоразумению подписала эксклюзив?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 09:29

  serg1974 написав:Барышни с самого начала задумали это видео в качестве пиара а не в целях поиска справедливости. У них лейб мотив что работайте с проверенными агентами если сами не искушены.
Кстати у меня на глазах проходила очень похожая история. В центре города ( не Киев ) продавалась квартира 3ка с ремонтом в новострое бизнес класса. Продавец получил хату по наследству. Хозяин умер. Завещание на не родственника было оформлено в каком-то сельсовете в глухом селе этой же области. Это из того что можно было проверить ( кстати, а действительно ли можно проверить кем заверено завещание на этапе проверки доков продаваемой хаты — вопрос к сведущим) .
И теперь о том о чем точно не рассказали бы продавцы той хаты потенциальным купцам:
У умершего был сын но проживал за океаном и общались не очень ( разругались?) хотя известно что одно время умерший делал переводы за океан. Больше никого из живых родственников точно не было. Вплоть до того что умерший за некоторые время до кончины ( и будучи в почтенном возрасте) поставил нерядовой (авторский) памятник себе ( при жизни) на одном из центральных гор. кладбищ , с датой рождения но без второй даты. Случайно увидел лично так как бываю на этом кладбище. Места в том секторе, по слухам, доставались по 5к.
Также знаю что не успели продать этот объект до войны. А уже в 2023м этот объект снова был в продаже некоторое время. Квартир у умершего было минимум три. Плюс мажоритарная доля в юрлице. Которое и генерировало эти доходы и имело при этом минимум сотрудников. Более подробно писать не могу.

Но резюмирую что продавали хату люди которые воспользовались отсутствием завещания а нашли способ его подделать и зарегистрировать квартиру за собой. Умерший авто не водил, не имел, и в деревню оформляться точно б не поехал. Проживал и покупал только в центре, не на окраинах.

Ну что сказать.
Молодцы ребята, все сделали э, как положено в странах третьего мира.
Достойный пример для подражания.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 09:31

  Бетон написав:Очень точная аналогия, я её вчера приводил собеседнице. С неё рылы хотят 5% комиссии за несуществующего клиента - это 23 куе. Тысячи молодых, амбициозных, алчных и при этом глупых ребят, чувствуют этот вкус больших денег, не понимая, что для их получения нужно закатать рукава вместе с губой и впахивать с утра до ночи (не физически ясен пень)

Ти впахуєш на форумах з ранку до ночі?
Як там з купленим дипломом мостобудівника - не виникло проблем з державними органами?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 09:34

  baraka написав:
  Хомякоид написав:

Развод по квартире на бланках умершего нотариуса.
Нужно все 25 мин. смотреть.
Для меня загадка почему рілі не обращаються в полицию.



интересное видео, спасибо
толковые барышни

имхо почему не обращаются:
1) в нашей стране не принято думать об окрущающих (к тому же нужно терять своё время, быть свидетелем и т.д.). Ещё ж можно и на угрозы нарваться
2) принято думать, что мусора жопу подымать не будут (не найдут состава преступления - ведь оригиналов доков у них на руках нет)
3) даже если кого-то наебут - о, "так рылы/юристы нужны, не работайте без рыл"

Ріелтори і юристи - це зовсім, зовсім різна публіка.
Як правило, ріелтори взагалі не мають вищої освіти, або ж купили собі якийсь лівий диплом
Frant
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