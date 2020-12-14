Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
З приводу реєстрів і не тільки. Тільки що свіжа інформація від знайомого ріелтора.
На данный момент реестры закрыты с 19.12 после хакерской атаки. Покупают в основном самое дешёвое. На квартиры с ремонтом спрос выше, чем под ремонт. Покупателей мало, кто хочет продать в ближайшее время вынужден снижать цену
Bolt написав:Задача рыла, взять деньги и положить себе в карман, как в том диалоге в ,, Волк с Уолстрит"
Не совсем так. Чем большему количеству рылов Вам удастся закинуть свой объект в работу - тем больше будет просмотров и тем быстрее будет сделка. Если Вы принципиально будете против рылов - они от этого никуда не денутся. Просто они будут форсить объекты Ваших конкурентов.
При продаже Ваши враги ведь не рылы и не покупатели, а хозяева соседских с Вами квартир, которые тоже их продают. А рылы это всего лишь инструмент продажи. Типа как продавец в отделе одежды. Можно конечно самому выбрать со стеллажа нужный размер. Но кто так делает?
Striker написав:З приводу реєстрів і не тільки. Тільки що свіжа інформація від знайомого ріелтора.
На данный момент реестры закрыты с 19.12 после хакерской атаки. Покупают в основном самое дешёвое. На квартиры с ремонтом спрос выше, чем под ремонт. Покупателей мало, кто хочет продать в ближайшее время вынужден снижать цену
2587715 написав:Если Вы принципиально будете против рылов - они от этого никуда не денутся.
Не знаю, я коли продавав, то рили, навіть самі наглі, роздраконені і обісцяні самі клали трубку, бо в них плавився мозок після такої розмови. Потім кудись пропадали і не дзвонили більше, тільки нові і також по тій же схемі плавилися.
Striker написав:Не знаю, я коли продавав, то рили, навіть самі наглі, роздраконені і обісцяні самі клали трубку, бо в них плавився мозок після такої розмови. Потім кудись пропадали і не дзвонили більше, тільки нові і також по тій же схемі плавилися.
Так а чем гордиться-то тут? Это все равно что вы пойдете на охоту и вместо кабана застрелите загонщика
2587715 написав:Це лише означає, що ви продали на 10-15% дешевше ніж могли б
Це лише ваші припущення, нічого більше. Я моніторю ринок нерухомості Дніпра вже десь 4 роки, тому по цінам можете мені не розповідати. Враховуючи нинішню ситуацію, це ще досить пристойно. І досить пристойні люди купили цю квартиру, чому я також радий. Було чудове спілкування, обговорили до угоди все, що тільки можна було, всі нюанси погодили, хоч це було трошки виснажливо для нас обох. Але в кінцевому результаті всі залишились задоволені, це найголовніше.