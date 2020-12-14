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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12178121791218012181>
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 14:00

  Sandor написав:Кажуть знайомі що реєстр нерухомості вже працює, це правда?

ще не всі реєстри необхідні для угоди працюють.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 21:52

З приводу реєстрів і не тільки. Тільки що свіжа інформація від знайомого ріелтора.
На данный момент реестры закрыты с 19.12 после хакерской атаки.
Покупают в основном самое дешёвое. На квартиры с ремонтом спрос выше, чем под ремонт.
Покупателей мало, кто хочет продать в ближайшее время вынужден снижать цену

Це така картина у Дніпрі. Можете оцінити масштаби цієї ріелторши, 6667 оголошень.
https://easyhata.site/10881
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:Задача рыла, взять деньги и положить себе в карман, как в том диалоге в ,, Волк с Уолстрит"
Не совсем так. Чем большему количеству рылов Вам удастся закинуть свой объект в работу - тем больше будет просмотров и тем быстрее будет сделка. Если Вы принципиально будете против рылов - они от этого никуда не денутся. Просто они будут форсить объекты Ваших конкурентов.

При продаже Ваши враги ведь не рылы и не покупатели, а хозяева соседских с Вами квартир, которые тоже их продают. А рылы это всего лишь инструмент продажи. Типа как продавец в отделе одежды. Можно конечно самому выбрать со стеллажа нужный размер. Но кто так делает?
2587715
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:14

  Striker написав:З приводу реєстрів і не тільки. Тільки що свіжа інформація від знайомого ріелтора.
На данный момент реестры закрыты с 19.12 после хакерской атаки.
Покупают в основном самое дешёвое. На квартиры с ремонтом спрос выше, чем под ремонт.
Покупателей мало, кто хочет продать в ближайшее время вынужден снижать цену

Це така картина у Дніпрі. Можете оцінити масштаби цієї ріелторши, 6667 оголошень.
https://easyhata.site/10881

Знать, буде дешевше
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:18

  2587715 написав:Если Вы принципиально будете против рылов - они от этого никуда не денутся.

Не знаю, я коли продавав, то рили, навіть самі наглі, роздраконені і обісцяні самі клали трубку, бо в них плавився мозок після такої розмови. :lol: Потім кудись пропадали і не дзвонили більше, тільки нові і також по тій же схемі плавилися. :o
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Striker написав:Не знаю, я коли продавав, то рили, навіть самі наглі, роздраконені і обісцяні самі клали трубку, бо в них плавився мозок після такої розмови. Потім кудись пропадали і не дзвонили більше, тільки нові і також по тій же схемі плавилися.
Так а чем гордиться-то тут? Это все равно что вы пойдете на охоту и вместо кабана застрелите загонщика
2587715
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:30

  2587715 написав:Так а чем гордиться-то тут? Это все равно что вы пойдете на охоту и вместо кабана застрелите загонщика

Гордюся тим, що продав сам, без рилів, і за ту ціну, що і хотів. І що ніякий рил на мені не нажився. І покупець задоволений, бо рилів на дух не переносить, і шукав варіант саме без посередників.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:33

  Striker написав:
  2587715 написав:Так а чем гордиться-то тут? Это все равно что вы пойдете на охоту и вместо кабана застрелите загонщика

Гордюся тим, що продав сам, без рилів, і за ту ціну, що і хотів. І що ніякий рил на мені не нажився. І покупець задоволений, бо рилів на дух не переносить, і шукав варіант саме без посередників.

Це лише означає, що ви продали на 10-15% дешевше ніж могли б
2587715
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  Striker написав:
  2587715 написав:Так а чем гордиться-то тут? Это все равно что вы пойдете на охоту и вместо кабана застрелите загонщика

Гордюся тим, що продав сам, без рилів, і за ту ціну, що і хотів. І що ніякий рил на мені не нажився. І покупець задоволений, бо рилів на дух не переносить, і шукав варіант саме без посередників.

Це лише означає, що ви продали на 10-15% дешевше ніж могли б
Оце якраз улюблений розводняк посередників :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:43

  2587715 написав:Це лише означає, що ви продали на 10-15% дешевше ніж могли б

Це лише ваші припущення, нічого більше. Я моніторю ринок нерухомості Дніпра вже десь 4 роки, тому по цінам можете мені не розповідати. Враховуючи нинішню ситуацію, це ще досить пристойно. І досить пристойні люди купили цю квартиру, чому я також радий. Було чудове спілкування, обговорили до угоди все, що тільки можна було, всі нюанси погодили, хоч це було трошки виснажливо для нас обох. Але в кінцевому результаті всі залишились задоволені, це найголовніше.
Striker
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