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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:44
Faceless написав: 2587715 написав: Striker написав:
Гордюся тим, що продав сам, без рилів, і за ту ціну, що і хотів. І що ніякий рил на мені не нажився. І покупець задоволений, бо рилів на дух не переносить, і шукав варіант саме без посередників.
Це лише означає, що ви продали на 10-15% дешевше ніж могли б
Оце якраз улюблений розводняк посередників
А в чому розводняк? Можна скинути ціну і продати все що завгодно, але можна ж продати і за хорошу ціну
Бюджети кінофільмів зара це лише 50%, інші 50% - промоушн. Можна зекономити і замість 200 мільйонів витратити лише 100, але тоді каса буде не 500млн, а лише 200
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:55
2587715 написав: Faceless написав:
2587715 написав:[quote="5812252:Striker"]
Гордюся тим, що продав сам, без рилів, і за ту ціну, що і хотів. І що ніякий рил на мені не нажився. І покупець задоволений, бо рилів на дух не переносить, і шукав варіант саме без посередників.
Це лише означає, що ви продали на 10-15% дешевше ніж могли б
Оце якраз улюблений розводняк посередників
А в чому розводняк? Можна скинути ціну і продати все що завгодно, але можна ж продати і за хорошу ціну
Бюджети кінофільмів зара це лише 50%, інші 50% - промоушн. Можна зекономити і замість 200 мільйонів витратити лише 100, але тоді каса буде не 500млн, а лише 200[/quote]Розводняк що без рилів обовʼязково продасться дешевше чи купиш задорого.
Рилів звісно можна використати в своїх інтересах, але не варто забувати, що те що сплачене рилу - це і переплата покупця і недоотримані продавцем гроші, а не навпаки. При цьому рил не несе ніякої відповідальності. Сенс в них є тільки тоді, коли вони реально саме тобі надають послугу і ти за неї готовий заплатити. Але очікувати якийсь міфічний "промоушн" - дурниця
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:04
Faceless написав:
Рилів звісно можна використати в своїх інтересах, але не варто забувати, що те що сплачене рилу - це і переплата покупця і недоотримані продавцем гроші, а не навпаки. При цьому рил не несе ніякої відповідальності. Сенс в них є тільки тоді, коли вони реально саме тобі надають послугу і ти за неї готовий заплатити. Але очікувати якийсь міфічний "промоушн" - дурниця
Ринок реклами у світі - це щось біля 1 трлн долларів. Те що ви не розумієте її значення говорить лише про те, що ви не дуже знаєтеся на торговій справі. Інститут ріелторів є в усьому світі і ніхто його забороняти не збирається.
Востаннє редагувалось 2587715
в П'ят 17 січ, 2025 23:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:08
2587715 написав: Faceless написав:
Рилів звісно можна використати в своїх інтересах, але не варто забувати, що те що сплачене рилу - це і переплата покупця і недоотримані продавцем гроші, а не навпаки. При цьому рил не несе ніякої відповідальності. Сенс в них є тільки тоді, коли вони реально саме тобі надають послугу і ти за неї готовий заплатити. Але очікувати якийсь міфічний "промоушн" - дурниця
Ринок реклами у світі - це щось біля 1 трлн долларів. Те що ви не розумієте її значення говорить лише про те, що ви не дуже знаєтеся на торговій справі. Інститут ріелторів є в усьому світі і ніхто його забороняти не збирається.
Це не ринок реклами. Рили ніяким чином до ринку реклами не відносяться.
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:09
Faceless написав: 2587715 написав: Faceless написав:
Рилів звісно можна використати в своїх інтересах, але не варто забувати, що те що сплачене рилу - це і переплата покупця і недоотримані продавцем гроші, а не навпаки. При цьому рил не несе ніякої відповідальності. Сенс в них є тільки тоді, коли вони реально саме тобі надають послугу і ти за неї готовий заплатити. Але очікувати якийсь міфічний "промоушн" - дурниця
Ринок реклами у світі - це щось біля 1 трлн долларів. Те що ви не розумієте її значення говорить лише про те, що ви не дуже знаєтеся на торговій справі. Інститут ріелторів є в усьому світі і ніхто його забороняти не збирається.
Це не ринок реклами. Рили ніяким чином до ринку реклами не відносяться.
А що тоді це?
В мене в телезі штук 50 контактів рілів, і якщо мені треба щось продати, я не на олх виставляю і чекаю поки хтось подзвонить, а просто массово скидую їм фото і опис, і вже на наступній день маю декількох бажаючих на перегляд
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:12
2587715 написав: Faceless написав:
2587715 написав:[quote="5812263:Faceless"]Рилів звісно можна використати в своїх інтересах, але не варто забувати, що те що сплачене рилу - це і переплата покупця і недоотримані продавцем гроші, а не навпаки. При цьому рил не несе ніякої відповідальності. Сенс в них є тільки тоді, коли вони реально саме тобі надають послугу і ти за неї готовий заплатити. Але очікувати якийсь міфічний "промоушн" - дурниця
Ринок реклами у світі - це щось біля 1 трлн долларів. Те що ви не розумієте її значення говорить лише про те, що ви не дуже знаєтеся на торговій справі. Інститут ріелторів є в усьому світі і ніхто його забороняти не збирається.
Це не ринок реклами. Рили ніяким чином до ринку реклами не відносяться.
А що тоді це?
В мене в телезі штук 50 контактів рілів, і якщо мені треба щось продати, я не на олх виставляю і чекаю поки хтось подзвонить, а просто массово скидую їм фото і опис, і вже на наступній день маю декількох бажаючих на перегляд[/quote]Та з вами вже все зрозуміло, розважайтесь собі
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 23:20
Faceless написав:
Та з вами вже все зрозуміло, розважайтесь собі
Та і ви розважайтесь. Гадаю у вас вдома шкафчики над кухонною столешнею і дзеркальні натяжні стелі. Вгадав?)
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Додано: Суб 18 січ, 2025 00:11
по сути, риелторы это генераторы спам-досок дублей объявы.
кстати, могут и помешать продать. создавая сотни дублей, рассеивают клиентов
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Додано: Суб 18 січ, 2025 02:27
2587715 написав: Striker написав: 2587715 написав:
Так а чем гордиться-то тут? Это все равно что вы пойдете на охоту и вместо кабана застрелите загонщика
Гордюся тим, що продав сам, без рилів, і за ту ціну, що і хотів. І що ніякий рил на мені не нажився. І покупець задоволений, бо рилів на дух не переносить, і шукав варіант саме без посередників.
Це лише означає, що ви продали на 10-15% дешевше ніж могли б
В его случае(гетто и под ремонт) нормальная цена
Там ноаострой рядом по 500-600(14тыс и выше) за метр продавали при Порохе, но не знаю достроили или нет.
А продал он без скидок потрму что там рядом местный транспортный хаб и многие за 40 с лишним лет привыкли жить в этом гетто.
Хотя при союзе там было свежо и прикольно, речка рядом, только машину надо было иметь и естественно гараж(2й-ка и маршрутки плохо ходили)
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