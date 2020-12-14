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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12179121801218112182
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 07:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Раніше писав майор Франт. Але після розкриття його було звільнено
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 07:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Раніше писав майор Франт. Але після розкриття його було звільнено
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10134
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12179121801218112182
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