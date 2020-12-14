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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 січ, 2025 07:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Раніше писав майор Франт. Але після розкриття його було звільнено
Додано: Пон 20 січ, 2025 07:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Раніше писав майор Франт. Але після розкриття його було звільнено
Додано: Пон 20 січ, 2025 10:19
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