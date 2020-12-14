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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 січ, 2025 10:19
Додано: Пон 20 січ, 2025 12:11
рынок не умер а очень бодр.
конечно все зависит от цены.
поэтому вести с полей:
хрущ 3к, при понижении цены с $1100 до $1050/м улетел за 3 дня.
Элитка тоже была выставлена на продажу. 1к по $3250/м. За неделю было более десятка просмотров. Но в связи что хрущ улетел и появились конские налоги, прошлось перейти в аренду.
Стоимость аренды +10% в $
ожидание - 2 дня.
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