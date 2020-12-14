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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12179121801218112182
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 10:19

  Хомякоид написав:Никто ничего не пишет.
Рінок умер или все ждут помазания Дональда ?

Кстати метро на Веник строят. Может влезть в какой то Варшавский ?
Кто то по нему что то прокоментирует ?

Причём круглосуточно
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:11

рынок не умер а очень бодр.
конечно все зависит от цены.

поэтому вести с полей:
хрущ 3к, при понижении цены с $1100 до $1050/м улетел за 3 дня.

Элитка тоже была выставлена на продажу. 1к по $3250/м. За неделю было более десятка просмотров. Но в связи что хрущ улетел и появились конские налоги, прошлось перейти в аренду.
Стоимость аренды +10% в $
ожидание - 2 дня.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:52

  Хомякоид написав:Никто ничего не пишет.
Рінок умер или все ждут помазания Дональда ?

Кстати метро на Веник строят. Может влезть в какой то Варшавский ?
Кто то по нему что то прокоментирует ?

Полезной инфо сейчас делятся только за деньги.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Полезной инфо сейчас делятся только за деньги.


Можна й продуктами харчування.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:33

  Олежан написав:рынок не умер а очень бодр.
конечно все зависит от цены.

поэтому вести с полей:
хрущ 3к, при понижении цены с $1100 до $1050/м улетел за 3 дня.

Элитка тоже была выставлена на продажу. 1к по $3250/м. За неделю было более десятка просмотров. Но в связи что хрущ улетел и появились конские налоги, прошлось перейти в аренду.
Стоимость аренды +10% в $
ожидание - 2 дня.


А где хрущ ?
По Чабанам движения есть, знаю от ріла.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:37

  UA написав:
  Хомякоид написав:Никто ничего не пишет.
Рінок умер или все ждут помазания Дональда ?

Кстати метро на Веник строят. Может влезть в какой то Варшавский ?
Кто то по нему что то прокоментирует ?

Полезной инфо сейчас делятся только за деньги.


Огласите прейскурант ?
В аналитеке на пейсбуке пишуи что варшавский плюс пользуеться определенной популярностью.
Не могу увидеть ни одного плюса там окромя мифического может біть за три года метро.
Веник когда я там жил 10 лет назад біл убогой дірой.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:А где хрущ ?

солома
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:50

  Олежан написав:
  Хомякоид написав:А где хрущ ?

солома


Очень неплохо продали как по мне. :D
Кто покупатель ? Можно в личку если что
Хомякоид
 
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