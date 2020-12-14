Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
рынок не умер а очень бодр. конечно все зависит от цены.
поэтому вести с полей: хрущ 3к, при понижении цены с $1100 до $1050/м улетел за 3 дня.
Элитка тоже была выставлена на продажу. 1к по $3250/м. За неделю было более десятка просмотров. Но в связи что хрущ улетел и появились конские налоги, прошлось перейти в аренду. Стоимость аренды +10% в $ ожидание - 2 дня.
Олежан написав:рынок не умер а очень бодр. конечно все зависит от цены.
поэтому вести с полей: хрущ 3к, при понижении цены с $1100 до $1050/м улетел за 3 дня.
Элитка тоже была выставлена на продажу. 1к по $3250/м. За неделю было более десятка просмотров. Но в связи что хрущ улетел и появились конские налоги, прошлось перейти в аренду. Стоимость аренды +10% в $ ожидание - 2 дня.
А где хрущ ? По Чабанам движения есть, знаю от ріла.
Хомякоид написав:Никто ничего не пишет. Рінок умер или все ждут помазания Дональда ?
Кстати метро на Веник строят. Может влезть в какой то Варшавский ? Кто то по нему что то прокоментирует ?
Полезной инфо сейчас делятся только за деньги.
Огласите прейскурант ? В аналитеке на пейсбуке пишуи что варшавский плюс пользуеться определенной популярностью. Не могу увидеть ни одного плюса там окромя мифического может біть за три года метро. Веник когда я там жил 10 лет назад біл убогой дірой.