Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
рынок не умер а очень бодр. конечно все зависит от цены.
поэтому вести с полей: хрущ 3к, при понижении цены с $1100 до $1050/м улетел за 3 дня.
Элитка тоже была выставлена на продажу. 1к по $3250/м. За неделю было более десятка просмотров. Но в связи что хрущ улетел и появились конские налоги, прошлось перейти в аренду. Стоимость аренды +10% в $ ожидание - 2 дня.
Олежан написав:рынок не умер а очень бодр. конечно все зависит от цены.
поэтому вести с полей: хрущ 3к, при понижении цены с $1100 до $1050/м улетел за 3 дня.
Элитка тоже была выставлена на продажу. 1к по $3250/м. За неделю было более десятка просмотров. Но в связи что хрущ улетел и появились конские налоги, прошлось перейти в аренду. Стоимость аренды +10% в $ ожидание - 2 дня.
А где хрущ ? По Чабанам движения есть, знаю от ріла.
Хомякоид написав:Никто ничего не пишет. Рінок умер или все ждут помазания Дональда ?
Кстати метро на Веник строят. Может влезть в какой то Варшавский ? Кто то по нему что то прокоментирует ?
Полезной инфо сейчас делятся только за деньги.
Огласите прейскурант ? В аналитеке на пейсбуке пишуи что варшавский плюс пользуеться определенной популярностью. Не могу увидеть ни одного плюса там окромя мифического может біть за три года метро. Веник когда я там жил 10 лет назад біл убогой дірой.
шо то вы тут без меня заскучали готовый магазин за 17,5куе нннадо?
Продам приміщення з прибутковим бізнесом - магазин розливного пива з постійними клієнтами та постачальниками! З обладнанням! Приміщення знаходиться в сухому цокольному поверсі, зроблено гідроізоляцію, влітку прохолодно, взимку тепло. Загальна площа - 34 м2, розведення електрики, заведено 10 кВт, можливість підключити камери відеоспостереження, сигналізацію. Оптоволокно заведено. Встановлено промисловий кондиціонер, Cool Room, холодильна кімната з промішленням кондиціонером та датчиком до -5 градусів. Редуктор із двома балонами, крані wintap на 2 сорти, 10шт - 20 сортів. Залишається вітрина, холодильник, ваги для зважування кег. Санвузол із прямоточною каналізацією, працює без електрики. Можна підключати генератор. Клієнти увесь житловий комплекс та прилегливий мікрорайон, бо немає конкурентів. Гарний обіг щодня. Можливість продажу супутніх товарів.
Wirująświatła приятель на днях закрив в Файна Таун пивням. Типа на виніс, але пару столів присутні. Рік пропрацювали, думали вийдуть в рентабельність. Ні. Мабуть для файна Таун треба щось більш пафосне.
Hotab написав:Wirująświatła приятель на днях закрив в Файна Таун пивням. Типа на виніс, але пару столів присутні. Рік пропрацювали, думали вийдуть в рентабельність. Ні. Мабуть для файна Таун треба щось більш пафосне.
может место неудачное. Любителей пива много такой бизнес не может не быть рентабельным. Конечно если не лупить цены как на одесских пляжах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 20 січ, 2025 22:46, всього редагувалось 3 разів.