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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 січ, 2025 22:44
Wirująświatła
Профітебл бізнес рідко продають
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Додано: Пон 20 січ, 2025 22:48
Hotab написав:Wirująświatła
Профітебл бізнес рідко продають
продают за 120 месяцев ср.прибыли к цене помещения. мебели и чего там еще. если бизнес действующий можно самому посчитать сколько клиентов и какая касса.
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Wirująświatła
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