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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 22:44

Wirująświatła
Профітебл бізнес рідко продають
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 22:48

  Hotab написав:Wirująświatła
Профітебл бізнес рідко продають

продают за 120 месяцев ср.прибыли к цене помещения. мебели и чего там еще. если бизнес действующий можно самому посчитать сколько клиентов и какая касса.
Wirująświatła
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