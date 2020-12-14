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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 22:44

Wirująświatła
Профітебл бізнес рідко продають
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 22:48

  Hotab написав:Wirująświatła
Профітебл бізнес рідко продають

продают за 120 месяцев ср.прибыли к цене помещения. мебели и чего там еще. если бизнес действующий можно самому посчитать сколько клиентов и какая касса.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 00:07

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Wirująświatła приятель на днях закрив в Файна Таун пивням. Типа на виніс, але пару столів присутні. Рік пропрацювали, думали вийдуть в рентабельність. Ні. Мабуть для файна Таун треба щось більш пафосне.

может место неудачное. Любителей пива много такой бизнес не может не быть рентабельным. Конечно если не лупить цены как на одесских пляжах.


Место и концепт всё решает.
Металлическая музыка, открытые двери, толпа людей снаружи у металлических бочек. Бульварно кудрявская 5 вроде.
Варят сами. Цены конские. Народу полно от рассвета до заката. Ощущение, что бармен постоянно пьяный)
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Wirująświatła написав:может место неудачное. Любителей пива много такой бизнес не может не быть рентабельным. Конечно если не лупить цены как на одесских пляжах.
мужики сейчас на улицу лишний раз стараются не выходить
  Wirująświatła написав:продают за 120 месяцев ср.прибыли к цене помещения
Так это не бизнес, а недвига. Бизнес это если помещение арендованное. Его продают за 3-4 года дохода. А тут проще оборудование и подвал отдельно продать. Всем кто в сфере и так понятно, что если б пивная приносила хороший доход на этой точке, то шиш бы ее кто продавал
  Бетон написав:Металлическая музыка, открытые двери, толпа людей снаружи у металлических бочек. Бульварно кудрявская 5 вроде.
Варят сами. Цены конские. Народу полно от рассвета до заката. Ощущение, что бармен постоянно пьяный)
так это ж Львовская площадь. Там любой генделык будет в плюсе
2587715
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 22:56

Если кому вдруг интересно про мир реальных продаж.
Реестры заработали.
Сделка прошла.
Всё как раньше....
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 00:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  2587715 написав:так это ж Львовская площадь. Там любой генделык будет в плюсе
:lol: :mrgreen:

В моєму будинку(новобудова на 200 квартир) з перших днів працюють: стоматологія, салон краси, авто-товари, сантехніка.
+ 1 приміщення довго пустувало і от вже десь +/-рік заїхали зоотовари...
А ще одне приміщення, то була там вже і піцерія, потім кафе, потім ще одне кафе, потім пустувало... і от тепер там роблять ремонт - хтось знову заїде.
А я думаю, що заїхали би туди з перших днів продукти - то прижились би точно!
(Он поруч продукти "близенько" вже давно відкрилось теж в новобудові - так, наче, нормально себе чухають)
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