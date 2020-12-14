Wirująświatła
Профітебл бізнес рідко продають
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 січ, 2025 22:48
Додано: Вів 21 січ, 2025 00:07
Место и концепт всё решает.
Металлическая музыка, открытые двери, толпа людей снаружи у металлических бочек. Бульварно кудрявская 5 вроде.
Варят сами. Цены конские. Народу полно от рассвета до заката. Ощущение, что бармен постоянно пьяный)
Додано: Вів 21 січ, 2025 10:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
мужики сейчас на улицу лишний раз стараются не выходить
Так это не бизнес, а недвига. Бизнес это если помещение арендованное. Его продают за 3-4 года дохода. А тут проще оборудование и подвал отдельно продать. Всем кто в сфере и так понятно, что если б пивная приносила хороший доход на этой точке, то шиш бы ее кто продавал
так это ж Львовская площадь. Там любой генделык будет в плюсе
Додано: Сер 22 січ, 2025 22:56
Если кому вдруг интересно про мир реальных продаж.
Реестры заработали.
Сделка прошла.
Всё как раньше....
Додано: Чет 23 січ, 2025 00:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В моєму будинку(новобудова на 200 квартир) з перших днів працюють: стоматологія, салон краси, авто-товари, сантехніка.
+ 1 приміщення довго пустувало і от вже десь +/-рік заїхали зоотовари...
А ще одне приміщення, то була там вже і піцерія, потім кафе, потім ще одне кафе, потім пустувало... і от тепер там роблять ремонт - хтось знову заїде.
А я думаю, що заїхали би туди з перших днів продукти - то прижились би точно!
(Он поруч продукти "близенько" вже давно відкрилось теж в новобудові - так, наче, нормально себе чухають)
Додано: Чет 23 січ, 2025 01:07
где дАражай в стране крепких бесхозяйственников-проепывателей ????
Где рылы новобудовцы?
Мало недстроев в Киеве, что ли?
А где рожевоокулярные pridurki?
Поехали в провинцию, смотреть, как там нароТ живёт??? За 100 км от Киева? И каковы перспективы территории крепких бесхозяйственников????
Чего замолчали то, с даражаем???
Насколько упали цены Кржн за последний квартмртал - кто то может внятно сказать
Додано: Чет 23 січ, 2025 09:10
Да вже писалось тут. Як тільки перстали платити в ОП відразу закінчились охуїтельні історії по типу купив за 100 продав за 150.
Здриснули і сидять на пособіях як віденський бігунець.
Додано: Чет 23 січ, 2025 09:35
Додано: Чет 23 січ, 2025 09:46
Госпадя, що ж це робиться???
А як же обіцянки про швидку перемогу і даражай, про масові посадки злодіїв чиновників?
Наїпали, значить, своїх виборців, зелені уроди, дегенерати у вишиванках до пупа, з портретами скоропадського, махна і вінниченки в одній кишені,і російським паспортом в другій???
Ай, ай ай!!!
Хто б міг би подумати???
Що неможливо збудувати пвтужну пшенично чавунну державу, з мінімальними зарплатами в Європі???
А як економили, придурки, на зарплатах інженерів, математиків, фізиків, хіміків???
А дипломи як продавали, будь які, за копійки!
Дауни короткозорі.
Я про це пишу з 2011.
Чітко передбачив абсолютну, повну нездатність керманичів хоть щось зробити для держави.
Лише дерибан, злидні, корупція, пройопи територій.
Полная, абсолютная безнаказанность быдло Ылиты.
Что там с петлюровским вагончиком то?
Ремонтируют, готовят? Или на своих двоих двинут, в точке фазового перехода?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 23 січ, 2025 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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