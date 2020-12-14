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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 січ, 2025 09:52
В дії зʼявилась кнопавка «є-оселя», але вже нема мене. Пізно
Наступна спроба влітку. Побачимо, не склалось, бо так треба було, чи пролюбив своє щастя.
Може мені ці 30 першого внеску і 50-70 в ремонт не вистачить саме для берега Адріатичного моря , на радість барабану під час нічних апное.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 09:59
Frant написав:
Наїпали, значить, своїх виборців, зелені уроди, дегенерати у вишиванках до пупа, з портретами скоропадського, махна і вінниченки в одній кишені,і російським паспортом в другій???
даже хотаб не выдержал - уехал.
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