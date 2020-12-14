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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 січ, 2025 09:52
В дії зʼявилась кнопавка «є-оселя», але вже нема мене. Пізно
Наступна спроба влітку. Побачимо, не склалось, бо так треба було, чи пролюбив своє щастя.
Може мені ці 30 першого внеску і 50-70 в ремонт не вистачить саме для берега Адріатичного моря , на радість барабану під час нічних апное.
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Hotab
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Додано: Чет 23 січ, 2025 09:59
Frant написав:
Наїпали, значить, своїх виборців, зелені уроди, дегенерати у вишиванках до пупа, з портретами скоропадського, махна і вінниченки в одній кишені,і російським паспортом в другій???
даже хотаб не выдержал - уехал.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 23 січ, 2025 10:28
Hotab написав:
В дії зʼявилась кнопавка «є-оселя», але вже нема мене. Пізно
Наступна спроба влітку. Побачимо, не склалось, бо так треба було, чи пролюбив своє щастя.
Може мені ці 30 першого внеску і 50-70 в ремонт не вистачить саме для берега Адріатичного моря , на радість барабану під час нічних апное.
Думаю правильне рішення. Забетонуєтесь там маякуйте.
Сам в тому напрямку поглядаю.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 10:29
Wirująświatła написав: Frant написав:
Наїпали, значить, своїх виборців, зелені уроди, дегенерати у вишиванках до пупа, з портретами скоропадського, махна і вінниченки в одній кишені,і російським паспортом в другій???
даже хотаб не выдержал - уехал.
Як там ціни на оренду в Ірпені ? Попит є ?
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Хомякоид
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Додано: Чет 23 січ, 2025 10:33
Хомякоид написав:
Як там ціни на оренду в Ірпені ? Попит є ?
Шо ж тебе, бидолажному, у Германовке так скучно шо ты нас никак не отпустишь-то?
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striped
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Додано: Чет 23 січ, 2025 10:46
striped написав: Хомякоид написав:
Як там ціни на оренду в Ірпені ? Попит є ?
Шо ж тебе, бидолажному, у Германовке так скучно шо ты нас никак не отпустишь-то?
Держит нерухоме лайно. Но нужно как то избавляться от него и заканчивать етот цирк.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:37
striped написав: Хомякоид написав:
Як там ціни на оренду в Ірпені ? Попит є ?
Шо ж тебе, бидолажному, у Германовке так скучно шо ты нас никак не отпустишь-то?
А вам не нудно, під клоунами-дерибанщиками танцювати ?
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Frant
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:48
Frant написав:
где дАражай в стране крепких бесхозяйственников-проепывателей ????
Где рылы новобудовцы?
Мало недстроев в Киеве, что ли?
А где рожевоокулярные pridurki?
Поехали в провинцию, смотреть, как там нароТ живёт??? За 100 км от Киева? И каковы перспективы территории крепких бесхозяйственников????
Чего замолчали то, с даражаем???
Насколько упали цены Кржн за последний квартмртал - кто то может внятно сказать
А чого на "руском язике"?
Не втримався?
Та чекай ще трохи - влада ще ж не міняється!
Шапку з червоною зіркою ще зарано одягати!
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Додано: Чет 23 січ, 2025 11:52
Привет, что по H2O думаете?
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