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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12181121821218312184
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 09:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В дії зʼявилась кнопавка «є-оселя», але вже нема мене. Пізно
Наступна спроба влітку. Побачимо, не склалось, бо так треба було, чи пролюбив своє щастя.

Може мені ці 30 першого внеску і 50-70 в ремонт не вистачить саме для берега Адріатичного моря , на радість барабану під час нічних апное.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 09:59

  Frant написав:Наїпали, значить, своїх виборців, зелені уроди, дегенерати у вишиванках до пупа, з портретами скоропадського, махна і вінниченки в одній кишені,і російським паспортом в другій???
даже хотаб не выдержал - уехал.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 10:28

  Hotab написав:В дії зʼявилась кнопавка «є-оселя», але вже нема мене. Пізно
Наступна спроба влітку. Побачимо, не склалось, бо так треба було, чи пролюбив своє щастя.

Може мені ці 30 першого внеску і 50-70 в ремонт не вистачить саме для берега Адріатичного моря , на радість барабану під час нічних апное.


Думаю правильне рішення. Забетонуєтесь там маякуйте.
Сам в тому напрямку поглядаю.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 10:29

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Наїпали, значить, своїх виборців, зелені уроди, дегенерати у вишиванках до пупа, з портретами скоропадського, махна і вінниченки в одній кишені,і російським паспортом в другій???
даже хотаб не выдержал - уехал.


Як там ціни на оренду в Ірпені ? Попит є ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 10:33

  Хомякоид написав:
Як там ціни на оренду в Ірпені ? Попит є ?


Шо ж тебе, бидолажному, у Германовке так скучно шо ты нас никак не отпустишь-то?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 10:46

  striped написав:
  Хомякоид написав:
Як там ціни на оренду в Ірпені ? Попит є ?


Шо ж тебе, бидолажному, у Германовке так скучно шо ты нас никак не отпустишь-то?


Держит нерухоме лайно. Но нужно как то избавляться от него и заканчивать етот цирк.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:37

  striped написав:
  Хомякоид написав:
Як там ціни на оренду в Ірпені ? Попит є ?


Шо ж тебе, бидолажному, у Германовке так скучно шо ты нас никак не отпустишь-то?

А вам не нудно, під клоунами-дерибанщиками танцювати ?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:48

  Frant написав:где дАражай в стране крепких бесхозяйственников-проепывателей ????

Где рылы новобудовцы?

Мало недстроев в Киеве, что ли?

А где рожевоокулярные pridurki?
Поехали в провинцию, смотреть, как там нароТ живёт??? За 100 км от Киева? И каковы перспективы территории крепких бесхозяйственников????
Чего замолчали то, с даражаем??? :mrgreen:

Насколько упали цены Кржн за последний квартмртал - кто то может внятно сказать
А чого на "руском язике"? :mrgreen:
Не втримався?
Та чекай ще трохи - влада ще ж не міняється! :mrgreen:
Шапку з червоною зіркою ще зарано одягати! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Привет, что по H2O думаете?
Унуноктий
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