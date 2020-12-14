Держит нерухоме лайно. Но нужно как то избавляться от него и заканчивать етот цирк.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 січ, 2025 10:46
Додано: Чет 23 січ, 2025 11:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Привет, что по H2O думаете?
Додано: Чет 23 січ, 2025 14:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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