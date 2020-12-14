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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12181121821218312184
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 10:46

  striped написав:
  Хомякоид написав:
Як там ціни на оренду в Ірпені ? Попит є ?


Шо ж тебе, бидолажному, у Германовке так скучно шо ты нас никак не отпустишь-то?


Держит нерухоме лайно. Но нужно как то избавляться от него и заканчивать етот цирк.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Привет, что по H2O думаете?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 14:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Унуноктий написав:по H2O думаете?


а що не так, в чому питання?
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:33

  Унуноктий написав:Привет, что по H2O думаете?

А що там Оранж? Вдалось здати в оренду? Шкода що Геосу, як завжди, не вдалося зупинити руйнування фасадів склінням. І при цьому вони ніфіга на вчаться навіть на власному досвіді: не маєте можливості/бажання запобігати псування фасаду - не робіть відкритих балконів і робіть максимальну кількість кошиків для кондерів. Бажано щоб весь фасад був як суцільний кошик (як Столиця зробила в Квартеті).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  striped написав:
  Хомякоид написав:
Як там ціни на оренду в Ірпені ? Попит є ?


Шо ж тебе, бидолажному, у Германовке так скучно шо ты нас никак не отпустишь-то?


Держит нерухоме лайно. Но нужно как то избавляться от него и заканчивать етот цирк.
Це тому відносно недавно купувався шлачок у Вінниці, щоб "ізбавіца і закончіть"?
Faceless
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