Держит нерухоме лайно. Но нужно как то избавляться от него и заканчивать етот цирк.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 січ, 2025 10:46
Додано: Чет 23 січ, 2025 11:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Привет, что по H2O думаете?
Додано: Чет 23 січ, 2025 14:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 23 січ, 2025 15:33
А що там Оранж? Вдалось здати в оренду? Шкода що Геосу, як завжди, не вдалося зупинити руйнування фасадів склінням. І при цьому вони ніфіга на вчаться навіть на власному досвіді: не маєте можливості/бажання запобігати псування фасаду - не робіть відкритих балконів і робіть максимальну кількість кошиків для кондерів. Бажано щоб весь фасад був як суцільний кошик (як Столиця зробила в Квартеті).
Додано: Чет 23 січ, 2025 15:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Це тому відносно недавно купувався шлачок у Вінниці, щоб "ізбавіца і закончіть"?
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