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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12181121821218312184
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 10:46

  striped написав:
  Хомякоид написав:
Як там ціни на оренду в Ірпені ? Попит є ?


Шо ж тебе, бидолажному, у Германовке так скучно шо ты нас никак не отпустишь-то?


Держит нерухоме лайно. Но нужно как то избавляться от него и заканчивать етот цирк.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Привет, что по H2O думаете?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 14:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Унуноктий написав:по H2O думаете?


а що не так, в чому питання? :wink:
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 23 січ, 2025 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:33

  Унуноктий написав:Привет, что по H2O думаете?

А що там Оранж? Вдалось здати в оренду? Шкода що Геосу, як завжди, не вдалося зупинити руйнування фасадів склінням. І при цьому вони ніфіга на вчаться навіть на власному досвіді: не маєте можливості/бажання запобігати псування фасаду - не робіть відкритих балконів і робіть максимальну кількість кошиків для кондерів. Бажано щоб весь фасад був як суцільний кошик (як Столиця зробила в Квартеті).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 15:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  striped написав:
  Хомякоид написав:
Як там ціни на оренду в Ірпені ? Попит є ?


Шо ж тебе, бидолажному, у Германовке так скучно шо ты нас никак не отпустишь-то?


Держит нерухоме лайно. Но нужно как то избавляться от него и заканчивать етот цирк.
Це тому відносно недавно купувався шлачок у Вінниці, щоб "ізбавіца і закончіть"?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 16:27

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Привет, что по H2O думаете?

А що там Оранж? Вдалось здати в оренду? Шкода що Геосу, як завжди, не вдалося зупинити руйнування фасадів склінням. І при цьому вони ніфіга на вчаться навіть на власному досвіді: не маєте можливості/бажання запобігати псування фасаду - не робіть відкритих балконів і робіть максимальну кількість кошиків для кондерів. Бажано щоб весь фасад був як суцільний кошик (як Столиця зробила в Квартеті).

Какая разница как выглядит дом, который будет сдаваться на улёт(за рубли?), если дорога к нему хорошо заасфальтирована?
Можете приехать и с группой единомышленников попробовать "поправить" фасад, думаю тцкашная титушня недорого возьмёт за,как всегда, разрушение
И если увидите вдруг рядом с собой в кофейне(где пан Пётр завещал пить кофе) 42х летнего седовласого ветерана ВертСил Украины явно выработанного и на пенсии - то передайте ему привет от всех, кто пропал без вести в степях наших областей.
Кто не успел присмотреть себе кавалирку в Сплите даже на съём.
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 08:01

Зачем здесь на 6-7й фото шест? Комната для взрослых игр?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/rpn- ... VBA11.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Унуноктий написав:Привет, что по H2O думаете?


привет. Для пароля комбинация слабоватая.
Investor_K
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