Держит нерухоме лайно. Но нужно как то избавляться от него и заканчивать етот цирк.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 січ, 2025 10:46
Додано: Чет 23 січ, 2025 11:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Привет, что по H2O думаете?
Додано: Чет 23 січ, 2025 14:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 23 січ, 2025 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 січ, 2025 15:33
А що там Оранж? Вдалось здати в оренду? Шкода що Геосу, як завжди, не вдалося зупинити руйнування фасадів склінням. І при цьому вони ніфіга на вчаться навіть на власному досвіді: не маєте можливості/бажання запобігати псування фасаду - не робіть відкритих балконів і робіть максимальну кількість кошиків для кондерів. Бажано щоб весь фасад був як суцільний кошик (як Столиця зробила в Квартеті).
Додано: Чет 23 січ, 2025 15:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Це тому відносно недавно купувався шлачок у Вінниці, щоб "ізбавіца і закончіть"?
Додано: Чет 23 січ, 2025 16:27
Какая разница как выглядит дом, который будет сдаваться на улёт(за рубли?), если дорога к нему хорошо заасфальтирована?
Можете приехать и с группой единомышленников попробовать "поправить" фасад, думаю тцкашная титушня недорого возьмёт за,как всегда, разрушение
И если увидите вдруг рядом с собой в кофейне(где пан Пётр завещал пить кофе) 42х летнего седовласого ветерана ВертСил Украины явно выработанного и на пенсии - то передайте ему привет от всех, кто пропал без вести в степях наших областей.
Кто не успел присмотреть себе кавалирку в Сплите даже на съём.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 08:01
Зачем здесь на 6-7й фото шест? Комната для взрослых игр?
Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:26
Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:40
це елемент не-сучої конструкції (іноді банан, просто банан)
Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:00
Це хромована труба для шеста.
Неожиданно можно подчерпнуть решение для стойки стропильной системы. Не нужно напрягаться, прятать в стены
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