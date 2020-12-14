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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:16

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Привет, что по H2O думаете?

А що там Оранж? Вдалось здати в оренду? Шкода що Геосу, як завжди, не вдалося зупинити руйнування фасадів склінням. І при цьому вони ніфіга на вчаться навіть на власному досвіді: не маєте можливості/бажання запобігати псування фасаду - не робіть відкритих балконів і робіть максимальну кількість кошиків для кондерів. Бажано щоб весь фасад був як суцільний кошик (як Столиця зробила в Квартеті).

здаю 300 долларов

А дешевше може бути?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:30

  Investor_K написав:
  Унуноктий написав:здаю 300 долларов

А дешевше може бути?

не сині, з пліснявою, надірвані, з надписами/печатками та іншими елементами зношеності
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 11:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Де всі?
Investor_K
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