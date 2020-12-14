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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2025 12:16
Унуноктий написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
Привет, что по H2O думаете?
А що там Оранж? Вдалось здати в оренду? Шкода що Геосу, як завжди, не вдалося зупинити руйнування фасадів склінням. І при цьому вони ніфіга на вчаться навіть на власному досвіді: не маєте можливості/бажання запобігати псування фасаду - не робіть відкритих балконів і робіть максимальну кількість кошиків для кондерів. Бажано щоб весь фасад був як суцільний кошик (як Столиця зробила в Квартеті).
здаю 300 долларов
А дешевше може бути?
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Investor_K
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:30
Investor_K написав: Унуноктий написав:
здаю 300 долларов
А дешевше може бути?
не сині, з пліснявою, надірвані, з надписами/печатками та іншими елементами зношеності
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Додано: Нед 26 січ, 2025 11:00
Де всі?
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Investor_K
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Додано: Нед 26 січ, 2025 13:33
За тиждень викрали двох робітників.
Один 56 років вантажив будівельне сміття під будинком.
Другого сьогодні викрали при розвантаженні, 49 років.
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UA
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Додано: Нед 26 січ, 2025 13:53
UA написав:
За тиждень викрали двох робітників.
Один 56 років вантажив будівельне сміття під будинком.
Другого сьогодні викрали при розвантаженні, 49 років.
Да, значно підсилили обороноздатність.
Утилизація щоб не платити мізенру пенсію, іншим нічим не можна пояснити.
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