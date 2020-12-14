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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2025 12:16
Унуноктий написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
Привет, что по H2O думаете?
А що там Оранж? Вдалось здати в оренду? Шкода що Геосу, як завжди, не вдалося зупинити руйнування фасадів склінням. І при цьому вони ніфіга на вчаться навіть на власному досвіді: не маєте можливості/бажання запобігати псування фасаду - не робіть відкритих балконів і робіть максимальну кількість кошиків для кондерів. Бажано щоб весь фасад був як суцільний кошик (як Столиця зробила в Квартеті).
здаю 300 долларов
А дешевше може бути?
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Investor_K
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:30
Investor_K написав: Унуноктий написав:
здаю 300 долларов
А дешевше може бути?
не сині, з пліснявою, надірвані, з надписами/печатками та іншими елементами зношеності
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Додано: Нед 26 січ, 2025 11:00
Де всі?
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Investor_K
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:33
Investor_K написав:
Де всі?
франт его знает
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Додано: Пон 27 січ, 2025 00:31
Investor_K написав:
Де всі?
Читаємо, але тут останнім часом небагато нового пишуть
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:59
Investor_K написав:
Де всі?
Чекають на покращення(фінансового стану)
коли ви правильно заповіт складете на них у купі та поодинці?
Ви ж старий та дуже старий...Як Байден, навіть як Картер...
Але ж багатий, та дуже багатий!!!
Ото навіщо вам у яхті з Хароном оці всі золоті сундучки з новими синими паперами???
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барабашов
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Додано: Пон 27 січ, 2025 07:20
барабашов написав: Investor_K написав:
Де всі?
Чекають на покращення(фінансового стану)
коли ви правильно заповіт складете на них у купі та поодинці?
Ви ж старий та дуже старий...Як Байден, навіть як Картер...
Але ж багатий, та дуже багатий!!!
Ото навіщо вам у яхті з Хароном оці всі золоті сундучки з новими синими паперами???
Дожевете до моіх років -отримаєте відповідь. Але ж ви балакучий, та дуже балакучий!!! Не факт, що доживете. От навіщо вам доживати до 100 років? Щоб страждати від хвороб, деменціі та померти у памперсі у власній блювотині? Чи не краще як пропонував Воланд випити йаду ? )))
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Investor_K
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Додано: Пон 27 січ, 2025 07:24
Investor_K
От навіщо вам доживати до 100 років?
Які 100?
Вже зараз розказує про спину і суглоби на ногах.
Під себе і в блювотині десь в 55…Пвсля чергового інсульту.
120 кг - це 120 кг!
Дочка з Мюнхена не приїде витирати зад.
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Hotab
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Додано: Пон 27 січ, 2025 07:28
Hotab написав:Investor_K
От навіщо вам доживати до 100 років?
Які 100?
Вже зараз розказує про спину і суглоби на ногах.
Під себе і в блювотині десь в 55…Пвсля чергового інсульту.
120 кг - це 120 кг!
Дочка з Мюнхена не приїде витирати зад.
Я і не знав, що він такий кабан. Нерухомість.
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Investor_K
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Додано: Пон 27 січ, 2025 07:41
Investor_K
та ладно
Ви ж тож щось пхали, чи то штангу, чи то ядро, чи то щось приватизоване за п'ять рублів, але гектарами.
Та й їси не лише грєчку насухую а й сальце та з проросл'ю
А хаттаб он мілке голодне підріло, яке відсмоктувало щось дагестанське обрізане із запахами івасі у російькому пілотажному вузі
Одним словом - "бабакін-хуякін, майор ###ввс"
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барабашов
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