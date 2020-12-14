із запахами івасі
А коли ти пішов по дагестанцям, що занюхав їх запахи?
«не ходіл би ти барабан,
да по солдатам»
Барабанячий камінг-аут
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Додано: Пон 27 січ, 2025 07:51
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