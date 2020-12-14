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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 07:51

барабашов

із запахами івасі


А коли ти пішов по дагестанцям, що занюхав їх запахи? :lol:

«не ходіл би ти барабан,
да по солдатам»

  барабашов написав:тож щось пхали:




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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 08:52

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