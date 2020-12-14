RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12182121831218412185
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:16

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Привет, что по H2O думаете?

А що там Оранж? Вдалось здати в оренду? Шкода що Геосу, як завжди, не вдалося зупинити руйнування фасадів склінням. І при цьому вони ніфіга на вчаться навіть на власному досвіді: не маєте можливості/бажання запобігати псування фасаду - не робіть відкритих балконів і робіть максимальну кількість кошиків для кондерів. Бажано щоб весь фасад був як суцільний кошик (як Столиця зробила в Квартеті).

здаю 300 долларов

А дешевше може бути?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10123
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:30

  Investor_K написав:
  Унуноктий написав:здаю 300 долларов

А дешевше може бути?

не сині, з пліснявою, надірвані, з надписами/печатками та іншими елементами зношеності
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38110
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 11:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Де всі?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10123
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 14:33

  Investor_K написав:Де всі?

франт его знает
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27440
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 00:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Investor_K написав:Де всі?

Читаємо, але тут останнім часом небагато нового пишуть
foxluck
 
Повідомлень: 537
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1717 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 01:59

  Investor_K написав:Де всі?

Чекають на покращення(фінансового стану)
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4770
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Чекають на покращення(фінансового стану)

Коли воно станеться?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10123
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12182121831218412185
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2515, 2516, 2517
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25164 16816812
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2025 16:40
osafly
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5489537
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 58695
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.