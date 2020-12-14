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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2025 12:16
Унуноктий написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
Привет, что по H2O думаете?
А що там Оранж? Вдалось здати в оренду? Шкода що Геосу, як завжди, не вдалося зупинити руйнування фасадів склінням. І при цьому вони ніфіга на вчаться навіть на власному досвіді: не маєте можливості/бажання запобігати псування фасаду - не робіть відкритих балконів і робіть максимальну кількість кошиків для кондерів. Бажано щоб весь фасад був як суцільний кошик (як Столиця зробила в Квартеті).
здаю 300 долларов
А дешевше може бути?
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Investor_K
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:30
Investor_K написав: Унуноктий написав:
здаю 300 долларов
А дешевше може бути?
не сині, з пліснявою, надірвані, з надписами/печатками та іншими елементами зношеності
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flyman
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Додано: Нед 26 січ, 2025 11:00
Де всі?
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Investor_K
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Додано: Нед 26 січ, 2025 14:33
Investor_K написав:
Де всі?
франт его знает
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Додано: Пон 27 січ, 2025 00:31
Investor_K написав:
Де всі?
Читаємо, але тут останнім часом небагато нового пишуть
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Додано: Пон 27 січ, 2025 01:59
Investor_K написав:
Де всі?
Чекають на покращення(фінансового стану)
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барабашов
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Додано: Пон 27 січ, 2025 14:31
барабашов написав:
Чекають на покращення(фінансового стану)
Коли воно станеться?
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Додано: Пон 27 січ, 2025 19:10
Investor_K написав: барабашов написав:
Чекають на покращення(фінансового стану)
Коли воно станеться?
читайте тему напада, там сообщєнія
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Додано: Пон 27 січ, 2025 19:15
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Wirująświatła
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:31
думается мне, что это коридор отжатого тех этажа
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baraka
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