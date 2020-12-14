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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 січ, 2025 21:50
baraka написав:
думается мне, что это коридор отжатого тех этажа
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Додано: Пон 27 січ, 2025 23:29
Підкажіть, що відбувається на ринку Києва - бачу ціни трохи підросли з осені - певно всі чекають на перемир'я або й мир. Чи час входити у ринок під оренду чи краще почекати?!
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