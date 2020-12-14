|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 січ, 2025 21:50
baraka написав:
думается мне, что это коридор отжатого тех этажа
ірпєнятнік
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38132
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2805 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 27 січ, 2025 23:29
Підкажіть, що відбувається на ринку Києва - бачу ціни трохи підросли з осені - певно всі чекають на перемир'я або й мир. Чи час входити у ринок під оренду чи краще почекати?!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4130
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 28 січ, 2025 07:07
asti написав:
Підкажіть, що відбувається на ринку Києва - бачу ціни трохи підросли з осені - певно всі чекають на перемир'я або й мир. Чи час входити у ринок під оренду чи краще почекати?!
Я поки чекаю. Ніхто не знає майбутнього
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10126
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 905 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 28 січ, 2025 12:00
Investor_K написав: asti написав:
Підкажіть, що відбувається на ринку Києва - бачу ціни трохи підросли з осені - певно всі чекають на перемир'я або й мир. Чи час входити у ринок під оренду чи краще почекати?!
Я поки чекаю. Ніхто не знає майбутнього
РуБЛЁвая зона - наше майбутне с такими организаторами, шо намертво у вас засели на правом берегу
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4785
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 28 січ, 2025 12:19
барабашов написав: Investor_K написав: asti написав:
Підкажіть, що відбувається на ринку Києва - бачу ціни трохи підросли з осені - певно всі чекають на перемир'я або й мир. Чи час входити у ринок під оренду чи краще почекати?!
Я поки чекаю. Ніхто не знає майбутнього
РуБЛЁвая зона - наше майбутне с такими организаторами, шо намертво у вас засели на правом берегу
Имя сестра имя
А кого на царство кликать ? Пороха, Юща или прости господи опять шапкокрада.
Если народ оболваненній полностью, кого они могут вібрать ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2494
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2988 раз.
- Подякували: 401 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 28 січ, 2025 12:54
Investor_K написав:
Ніхто не знає майбутнього
почему? франт знает.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27468
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25164
|16817279
|
|
|1374
|5489594
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|58731
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|