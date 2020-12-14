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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12183121841218512186
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:50

  baraka написав:
  Wirująświatła написав:Квартира 17м2

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... Xbb9Q.html

а точнее кусочек коридора с туалетом


думается мне, что это коридор отжатого тех этажа

ірпєнятнік
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:29

Підкажіть, що відбувається на ринку Києва - бачу ціни трохи підросли з осені - певно всі чекають на перемир'я або й мир. Чи час входити у ринок під оренду чи краще почекати?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 07:07

  asti написав:Підкажіть, що відбувається на ринку Києва - бачу ціни трохи підросли з осені - певно всі чекають на перемир'я або й мир. Чи час входити у ринок під оренду чи краще почекати?!

Я поки чекаю. Ніхто не знає майбутнього
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:00

  Investor_K написав:
  asti написав:Підкажіть, що відбувається на ринку Києва - бачу ціни трохи підросли з осені - певно всі чекають на перемир'я або й мир. Чи час входити у ринок під оренду чи краще почекати?!

Я поки чекаю. Ніхто не знає майбутнього

РуБЛЁвая зона - наше майбутне с такими организаторами, шо намертво у вас засели на правом берегу
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:19

  барабашов написав:
  Investor_K написав:
  asti написав:Підкажіть, що відбувається на ринку Києва - бачу ціни трохи підросли з осені - певно всі чекають на перемир'я або й мир. Чи час входити у ринок під оренду чи краще почекати?!

Я поки чекаю. Ніхто не знає майбутнього

РуБЛЁвая зона - наше майбутне с такими организаторами, шо намертво у вас засели на правом берегу


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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:54

  Investor_K написав:Ніхто не знає майбутнього
почему? франт знает.
Wirująświatła
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