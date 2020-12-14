Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 січ, 2025 21:50
baraka написав:
думается мне, что это коридор отжатого тех этажа
ірпєнятнік
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Додано: Пон 27 січ, 2025 23:29
Підкажіть, що відбувається на ринку Києва - бачу ціни трохи підросли з осені - певно всі чекають на перемир'я або й мир. Чи час входити у ринок під оренду чи краще почекати?!
asti
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Додано: Вів 28 січ, 2025 07:07
asti написав:
Підкажіть, що відбувається на ринку Києва - бачу ціни трохи підросли з осені - певно всі чекають на перемир'я або й мир. Чи час входити у ринок під оренду чи краще почекати?!
Я поки чекаю. Ніхто не знає майбутнього
Investor_K
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Додано: Вів 28 січ, 2025 12:00
Investor_K написав: asti написав:
Підкажіть, що відбувається на ринку Києва - бачу ціни трохи підросли з осені - певно всі чекають на перемир'я або й мир. Чи час входити у ринок під оренду чи краще почекати?!
Я поки чекаю. Ніхто не знає майбутнього
РуБЛЁвая зона - наше майбутне с такими организаторами, шо намертво у вас засели на правом берегу
барабашов
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Додано: Вів 28 січ, 2025 12:19
барабашов написав: Investor_K написав: asti написав:
Підкажіть, що відбувається на ринку Києва - бачу ціни трохи підросли з осені - певно всі чекають на перемир'я або й мир. Чи час входити у ринок під оренду чи краще почекати?!
Я поки чекаю. Ніхто не знає майбутнього
РуБЛЁвая зона - наше майбутне с такими организаторами, шо намертво у вас засели на правом берегу
Имя сестра имя
А кого на царство кликать ? Пороха, Юща или прости господи опять шапкокрада.
Если народ оболваненній полностью, кого они могут вібрать ?
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Додано: Вів 28 січ, 2025 12:54
Investor_K написав:
Ніхто не знає майбутнього
почему? франт знает.
Wirująświatła
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Додано: Вів 28 січ, 2025 13:11
барабашов написав: Investor_K написав: asti написав:
Підкажіть, що відбувається на ринку Києва - бачу ціни трохи підросли з осені - певно всі чекають на перемир'я або й мир. Чи час входити у ринок під оренду чи краще почекати?!
Я поки чекаю. Ніхто не знає майбутнього
РуБЛЁвая зона - наше майбутне с такими организаторами, шо намертво у вас засели на правом берегу
Это все больше кажется похожим не на серьезную войну, а на всеобщий договорняк с утилизацией особо бедных и буйных слоев общества двух стран с сопутствующим уничтожением остатков угольной промышленности как недостаточно экологичных для Европейского континента
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Додано: Вів 28 січ, 2025 13:25
"Столична Оболонь отримає черговий хмарочос"
https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/s ... rochos.htm
какое место Киев занимает в рейтинге заторов?
В общем, поздравляю с очередними "покращеннями"
Феодал
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Додано: Вів 28 січ, 2025 13:33
на тому п'ятаку три будинка по 25 поверхів, замість парковки, капець вулиці...
відбитий мер робить місто непридатним для життя...
Slon_Nosov
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Додано: Вів 28 січ, 2025 13:42
Феодал написав:
какое место Киев занимает в рейтинге заторов?
В общем, поздравляю с очередними "покращеннями"
А куда ездить? Сейчас все из дому работают, да с мотороллеров еду получают
2587715
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