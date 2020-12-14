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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12183121841218512186
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:50

  baraka написав:
  Wirująświatła написав:Квартира 17м2

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... Xbb9Q.html

а точнее кусочек коридора с туалетом


думается мне, что это коридор отжатого тех этажа

ірпєнятнік
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 23:29

Підкажіть, що відбувається на ринку Києва - бачу ціни трохи підросли з осені - певно всі чекають на перемир'я або й мир. Чи час входити у ринок під оренду чи краще почекати?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 07:07

  asti написав:Підкажіть, що відбувається на ринку Києва - бачу ціни трохи підросли з осені - певно всі чекають на перемир'я або й мир. Чи час входити у ринок під оренду чи краще почекати?!

Я поки чекаю. Ніхто не знає майбутнього
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:54

  Investor_K написав:Ніхто не знає майбутнього
почему? франт знает.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:25

"Столична Оболонь отримає черговий хмарочос"

https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/s ... rochos.htm

какое место Киев занимает в рейтинге заторов?
В общем, поздравляю с очередними "покращеннями"
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:33

  Феодал написав:"Столична Оболонь отримає черговий хмарочос"

https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/s ... rochos.htm

какое место Киев занимает в рейтинге заторов?
В общем, поздравляю с очередними "покращеннями"



на тому п'ятаку три будинка по 25 поверхів, замість парковки, капець вулиці...
відбитий мер робить місто непридатним для життя... :evil:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:24

Юлія Свириденко

5 тис. українських родин придбали власне житло завдяки програмі єОселя.
Сума виданих кредитів вже сягнула 24,4 млрд грн. Що важливо, серед позичальників — майже 9,5 тис. сімей з дітьми.

Програма продовжує бути популярною серед військовослужбовців та правоохоронців, які складають 55% позичальників.
Зображення

Серед інших категорій також:

🔹 Українці, які не мали власного житла (під 7%) — 22%;
🔹 Педагоги — 8%;
🔹 Медики — 8%;
🔹 ВПО — 2%;
🔹 Ветерани — 2%;
🔹 Науковці — 2%.

Лідери за кількістю іпотек: Київська область — 4 097, місто Київ — 3 032, Львівська область — 903, Одеська область – 719, Вінницька область — 676, Рівненська область — 644.

Минулого тижня ми відновили роботу державних реєстрів і українці знову можуть подавати заявки на пільгову іпотеку єОселя через застосунок Дія. Лише за п'ять днів після відновлення доступу до сервісів державних реєстрів українці отримали 228 кредитів на 412 млн грн на придбання житла.

Програма єОселя у цьому році активно розвиватиметься, адже вона не лише допомагає українцям отримати власну домівку, а й стимулює розвиток будівельної галузі та виробництво будматеріалів. Для прикладу, лише за січень-вересень 2024 року виробництво будівельних матеріалів зросло на 23,8%. Свій вклад у це зробила і єОселя.

Тому наша мета — активніше розвивати первинний ринок житла, щоб ще більше посилити економічний ефект.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:29

  Феодал написав:"Столична Оболонь отримає черговий хмарочос"

https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/s ... rochos.htm

какое место Киев занимает в рейтинге заторов?
В общем, поздравляю с очередними "покращеннями"


Якщо б "хмарочос"... а то "опять 25"
Планували перед війною щось 40 поверхове на оболоні побудувати, я ще пожартував що "Білорусь буде видно"
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 28 січ, 2025 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:32

  fox767676 написав:
  Феодал написав:"Столична Оболонь отримає черговий хмарочос"

https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/s ... rochos.htm

какое место Киев занимает в рейтинге заторов?
В общем, поздравляю с очередними "покращеннями"


Якщо б "хмарочос"... а то "опять 25"

мало желающих в облаках жить
2587715
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:35

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Джекхаус не розкуплений ще ?
fox767676
 
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