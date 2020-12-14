Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
5 тис. українських родин придбали власне житло завдяки програмі єОселя. Сума виданих кредитів вже сягнула 24,4 млрд грн. Що важливо, серед позичальників — майже 9,5 тис. сімей з дітьми.
Програма продовжує бути популярною серед військовослужбовців та правоохоронців, які складають 55% позичальників.
Серед інших категорій також:
🔹 Українці, які не мали власного житла (під 7%) — 22%; 🔹 Педагоги — 8%; 🔹 Медики — 8%; 🔹 ВПО — 2%; 🔹 Ветерани — 2%; 🔹 Науковці — 2%.
Лідери за кількістю іпотек: Київська область — 4 097, місто Київ — 3 032, Львівська область — 903, Одеська область – 719, Вінницька область — 676, Рівненська область — 644.
Минулого тижня ми відновили роботу державних реєстрів і українці знову можуть подавати заявки на пільгову іпотеку єОселя через застосунок Дія. Лише за п'ять днів після відновлення доступу до сервісів державних реєстрів українці отримали 228 кредитів на 412 млн грн на придбання житла.
Програма єОселя у цьому році активно розвиватиметься, адже вона не лише допомагає українцям отримати власну домівку, а й стимулює розвиток будівельної галузі та виробництво будматеріалів. Для прикладу, лише за січень-вересень 2024 року виробництво будівельних матеріалів зросло на 23,8%. Свій вклад у це зробила і єОселя.
Тому наша мета — активніше розвивати первинний ринок житла, щоб ще більше посилити економічний ефект.