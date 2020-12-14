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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12184121851218612187
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 18:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  Феодал написав:"Столична Оболонь отримає черговий хмарочос"

https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/s ... rochos.htm

какое место Киев занимает в рейтинге заторов?
В общем, поздравляю с очередними "покращеннями"


Якщо б "хмарочос"... а то "опять 25"
Планували перед війною щось 40 поверхове на оболоні побудувати, я ще пожартував що "Білорусь буде видно"
На 40й поверх не тільки лиш всі подужають пішки піднятися в блекаут :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 18:13

Faceless

25 чимось принципово краще ?
Ну тоді вже обмежитись 16 поверхівками, здається їх вже менше ніж 25
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 18:27

  fox767676 написав:Faceless

25 чимось принципово краще ?
Ну тоді вже обмежитись 16 поверхівками, здається їх вже менше ніж 25

Та ні, принципової різниці немає, але на 25й забігти куди простіше. Навіть не вдвічі. Проте, звісно, це не має бути критерієм будувати чи ні, генератор чи акуми вирішують проблему
Faceless
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