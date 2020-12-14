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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 січ, 2025 18:02
fox767676 написав:
Якщо б "хмарочос"... а то "опять 25"
Планували перед війною щось 40 поверхове на оболоні побудувати, я ще пожартував що "Білорусь буде видно"
На 40й поверх не тільки лиш всі подужають пішки піднятися в блекаут
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Додано: Вів 28 січ, 2025 18:13
Faceless
25 чимось принципово краще ?
Ну тоді вже обмежитись 16 поверхівками, здається їх вже менше ніж 25
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fox767676
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Додано: Вів 28 січ, 2025 18:27
fox767676 написав:Faceless
25 чимось принципово краще ?
Ну тоді вже обмежитись 16 поверхівками, здається їх вже менше ніж 25
Та ні, принципової різниці немає, але на 25й забігти куди простіше. Навіть не вдвічі. Проте, звісно, це не має бути критерієм будувати чи ні, генератор чи акуми вирішують проблему
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Додано: Вів 28 січ, 2025 21:06
Кому вообще интересна Оболонь. троещина правого берега
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Додано: Вів 28 січ, 2025 21:39
Бетон написав:Кому вообще интересна Оболонь. троещина правого берега
Скоріше ПОХ правого берега
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