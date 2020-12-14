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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12185121861218712188>
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 18:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  Феодал написав:"Столична Оболонь отримає черговий хмарочос"

https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/s ... rochos.htm

какое место Киев занимает в рейтинге заторов?
В общем, поздравляю с очередними "покращеннями"


Якщо б "хмарочос"... а то "опять 25"
Планували перед війною щось 40 поверхове на оболоні побудувати, я ще пожартував що "Білорусь буде видно"
На 40й поверх не тільки лиш всі подужають пішки піднятися в блекаут :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 18:13

Faceless

25 чимось принципово краще ?
Ну тоді вже обмежитись 16 поверхівками, здається їх вже менше ніж 25
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 18:27

  fox767676 написав:Faceless

25 чимось принципово краще ?
Ну тоді вже обмежитись 16 поверхівками, здається їх вже менше ніж 25

Та ні, принципової різниці немає, але на 25й забігти куди простіше. Навіть не вдвічі. Проте, звісно, це не має бути критерієм будувати чи ні, генератор чи акуми вирішують проблему
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кому вообще интересна Оболонь. троещина правого берега
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 21:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Кому вообще интересна Оболонь. троещина правого берега
Скоріше ПОХ правого берега
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 23:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

решил пока посидеть в деньгах до лета
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 00:25

  Faceless написав:
Бетон написав:Кому вообще интересна Оболонь. троещина правого берега
Скоріше ПОХ правого берега



ПОХ это варшавской в будущем.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 01:33

Свіженьке))

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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 01:34

  Унуноктий написав:решил пока посидеть в деньгах до лета

Я свои еле высушил. Где их предыдущий хозяин хранил, чёрт знает. Болотом воняли.
Храни боже терминал приватбанка
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 01:40

  посетитель написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Кому вообще интересна Оболонь. троещина правого берега
Скоріше ПОХ правого берега



ПОХ это варшавской в будущем.

Я так понимаю, голосование за трещину

Пох это 8ми полосная трасса с круглосуточным (до войны) шумом , от которого можно сойти с ума. транзиная зона после моста.
Какое сходство с варшавским спальным районом никому не понятно
Бетон
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