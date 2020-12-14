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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12185121861218712188
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 01:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Кому вообще интересна Оболонь. троещина правого берега
Скоріше ПОХ правого берега



ПОХ это варшавской в будущем.
Хіба коли метро буде.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 03:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Метро то буде
Аби жетони не рублi коштували
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 10:01

  Унуноктий написав:решил пока посидеть в деньгах до лета

А деньги в банковской системе или матрас?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:26

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Ірина_
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  #<1 ... 12185121861218712188
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