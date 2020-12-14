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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12185121861218712188
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 01:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Кому вообще интересна Оболонь. троещина правого берега
Скоріше ПОХ правого берега



ПОХ это варшавской в будущем.
Хіба коли метро буде.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 03:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Метро то буде
Аби жетони не рублi коштували
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 10:01

  Унуноктий написав:решил пока посидеть в деньгах до лета

А деньги в банковской системе или матрас?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:26

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як змінились ціни на квартири з різною кількістю кімнат за 2024 рік (інфографіка)
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:17

  Faceless написав:
посетитель написав:
  Faceless написав:
ПОХ это варшавской в будущем.
Хіба коли метро буде.


Ну я ж и говорю в будущем.Вот те всё поля где раньше сады были будут застроены.Ну и метро.

На Оболони нет такой плотной многоэтажной застройки кварталами.Там больше точечно.


З.ы.: а что б приравнивать Троещину к Оболони нужно для начала что б как минимум метро на ней было.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:55

Подскажите, кто сдает жилую недвижимость,
как лучше сдавать - с договором или без.
Если с договором, то стоит ли ФОП оформлять чтобы деньги
по-белому заходили или проще кэшем забирать??
Поделитесь опытом плизз!!
asti
 
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