Хіба коли метро буде.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 січ, 2025 01:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 29 січ, 2025 03:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Метро то буде
Аби жетони не рублi коштували
Додано: Сер 29 січ, 2025 10:01
Додано: Сер 29 січ, 2025 15:26
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Як змінились ціни на квартири з різною кількістю кімнат за 2024 рік (інфографіка)
Додано: Сер 29 січ, 2025 19:17
Ну я ж и говорю в будущем.Вот те всё поля где раньше сады были будут застроены.Ну и метро.
На Оболони нет такой плотной многоэтажной застройки кварталами.Там больше точечно.
З.ы.: а что б приравнивать Троещину к Оболони нужно для начала что б как минимум метро на ней было.
Додано: Сер 29 січ, 2025 21:55
Подскажите, кто сдает жилую недвижимость,
как лучше сдавать - с договором или без.
Если с договором, то стоит ли ФОП оформлять чтобы деньги
по-белому заходили или проще кэшем забирать??
Поделитесь опытом плизз!!
Додано: Сер 29 січ, 2025 22:35
конечно с договором, причём в котором нужно максимально всё подробно расписать. При аренде возникает очень много спорных вопросов. Оформлять ли фоп и прочее - ваше личное дело.
Додано: Чет 30 січ, 2025 00:20
Я слышал и другое мнение - без договора арендаторы живут на "птичьих правах" - их в любой момент можно выселить если они, например, перестанут платить или ещё что-нибудь в таком роде. А вот с договором так уже не выйдет - и скостить деньги с нерадивого арендатора или выселить его бывает крайне проблематично//))
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