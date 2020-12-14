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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 січ, 2025 01:50
посетитель написав: Faceless написав:
Бетон написав:Кому вообще интересна Оболонь. троещина правого берега
Скоріше ПОХ правого берега
ПОХ это варшавской в будущем.
Хіба коли метро буде.
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Faceless
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Додано: Сер 29 січ, 2025 03:29
Метро то буде
Аби жетони не рублi коштували
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барабашов
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Додано: Сер 29 січ, 2025 10:01
Унуноктий написав:
решил пока посидеть в деньгах до лета
А деньги в банковской системе или матрас?
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Investor_K
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Додано: Сер 29 січ, 2025 15:26
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Ірина_
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Додано: Сер 29 січ, 2025 19:17
Faceless написав: посетитель написав: Faceless написав:
ПОХ это варшавской в будущем.
Хіба коли метро буде.
Ну я ж и говорю в будущем.Вот те всё поля где раньше сады были будут застроены.Ну и метро.
На Оболони нет такой плотной многоэтажной застройки кварталами.Там больше точечно.
З.ы.: а что б приравнивать Троещину к Оболони нужно для начала что б как минимум метро на ней было.
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посетитель
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Додано: Сер 29 січ, 2025 21:55
Подскажите, кто сдает жилую недвижимость,
как лучше сдавать - с договором или без.
Если с договором, то стоит ли ФОП оформлять чтобы деньги
по-белому заходили или проще кэшем забирать??
Поделитесь опытом плизз!!
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asti
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Додано: Сер 29 січ, 2025 22:35
asti написав:
Подскажите, кто сдает жилую недвижимость,
как лучше сдавать - с договором или без.
Если с договором, то стоит ли ФОП оформлять чтобы деньги
по-белому заходили или проще кэшем забирать??
Поделитесь опытом плизз!!
конечно с договором, причём в котором нужно максимально всё подробно расписать. При аренде возникает очень много спорных вопросов. Оформлять ли фоп и прочее - ваше личное дело.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 30 січ, 2025 00:20
Wirująświatła написав: asti написав:
Подскажите, кто сдает жилую недвижимость,
как лучше сдавать - с договором или без.
Если с договором, то стоит ли ФОП оформлять чтобы деньги
по-белому заходили или проще кэшем забирать??
Поделитесь опытом плизз!!
конечно с договором, причём в котором нужно максимально всё подробно расписать. При аренде возникает очень много спорных вопросов. Оформлять ли фоп и прочее - ваше личное дело.
Я слышал и другое мнение - без договора арендаторы живут на "птичьих правах" - их в любой момент можно выселить если они, например, перестанут платить или ещё что-нибудь в таком роде. А вот с договором так уже не выйдет - и скостить деньги с нерадивого арендатора или выселить его бывает крайне проблематично//))
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asti
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Додано: Чет 30 січ, 2025 10:51
asti
если съемщик неадекват, то договор мало чем поможет
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Олежан
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Додано: Чет 30 січ, 2025 17:17
Олежан написав:asti
если съемщик неадекват, то договор мало чем поможет
Точно
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Investor_K
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