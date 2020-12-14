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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12186121871218812189>
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 01:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Кому вообще интересна Оболонь. троещина правого берега
Скоріше ПОХ правого берега



ПОХ это варшавской в будущем.
Хіба коли метро буде.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 03:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Метро то буде
Аби жетони не рублi коштували
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 10:01

  Унуноктий написав:решил пока посидеть в деньгах до лета

А деньги в банковской системе или матрас?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:26

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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:17

  Faceless написав:
посетитель написав:
  Faceless написав:
ПОХ это варшавской в будущем.
Хіба коли метро буде.


Ну я ж и говорю в будущем.Вот те всё поля где раньше сады были будут застроены.Ну и метро.

На Оболони нет такой плотной многоэтажной застройки кварталами.Там больше точечно.


З.ы.: а что б приравнивать Троещину к Оболони нужно для начала что б как минимум метро на ней было.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:55

Подскажите, кто сдает жилую недвижимость,
как лучше сдавать - с договором или без.
Если с договором, то стоит ли ФОП оформлять чтобы деньги
по-белому заходили или проще кэшем забирать??
Поделитесь опытом плизз!!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:35

  asti написав:Подскажите, кто сдает жилую недвижимость,
как лучше сдавать - с договором или без.
Если с договором, то стоит ли ФОП оформлять чтобы деньги
по-белому заходили или проще кэшем забирать??
Поделитесь опытом плизз!!

конечно с договором, причём в котором нужно максимально всё подробно расписать. При аренде возникает очень много спорных вопросов. Оформлять ли фоп и прочее - ваше личное дело.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 00:20

  Wirująświatła написав:
  asti написав:Подскажите, кто сдает жилую недвижимость,
как лучше сдавать - с договором или без.
Если с договором, то стоит ли ФОП оформлять чтобы деньги
по-белому заходили или проще кэшем забирать??
Поделитесь опытом плизз!!

конечно с договором, причём в котором нужно максимально всё подробно расписать. При аренде возникает очень много спорных вопросов. Оформлять ли фоп и прочее - ваше личное дело.

Я слышал и другое мнение - без договора арендаторы живут на "птичьих правах" - их в любой момент можно выселить если они, например, перестанут платить или ещё что-нибудь в таком роде. А вот с договором так уже не выйдет - и скостить деньги с нерадивого арендатора или выселить его бывает крайне проблематично//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 10:51

asti

если съемщик неадекват, то договор мало чем поможет
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:17

  Олежан написав:asti

если съемщик неадекват, то договор мало чем поможет


Точно
Investor_K
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