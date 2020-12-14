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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12186121871218812189
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сдаю хату посольству. Без фопа налогов было бы 18% и военный 5.
Бетон
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