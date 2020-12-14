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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12186121871218812189
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сдаю хату посольству. Без фопа налогов было бы 18% и военный 5.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:36

  asti написав:
  Wirująświatła написав:
  asti написав:Подскажите, кто сдает жилую недвижимость,
как лучше сдавать - с договором или без.
Если с договором, то стоит ли ФОП оформлять чтобы деньги
по-белому заходили или проще кэшем забирать??
Поделитесь опытом плизз!!

конечно с договором, причём в котором нужно максимально всё подробно расписать. При аренде возникает очень много спорных вопросов. Оформлять ли фоп и прочее - ваше личное дело.

Я слышал и другое мнение - без договора арендаторы живут на "птичьих правах" - их в любой момент можно выселить если они, например, перестанут платить или ещё что-нибудь в таком роде. А вот с договором так уже не выйдет - и скостить деньги с нерадивого арендатора или выселить его бывает крайне проблематично//))


Так и есть.

В договоре можно написать многое чего...Только вот то что там написано надо будет ещё выбить через суды, исполнительные.А это та ещё задача.

Ну и да, если есть договор, а квартирант перестал платить то выселить его только через суд :) .

Залоговая сумма намного надёжнее договора.Только ж реально залоговая, а не как у некоторых типа за последний месяц.

А на бумаге тезисно можно написать о чем договорились.Что б потом не было разночтений что такого не говорили.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:10

CEO "Укрфінжитло" (єОселя) Євген Мецгер, дав велике інтервью: "Купити житло в іпотеку вигідніше, ніж відкладати на нього кошти протягом багатьох років"

https://nerukhomi.ua/ukr/news/lyudi/gol ... -rokiv.htm

в общем, если что-то и покупать то есть смысл только через эОселю, а не за кэш
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