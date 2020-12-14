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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 лют, 2025 00:18
Investor_K написав: asti написав:
А как, на ваш взгляд, (обращаюсь ко всем причастным) можно максимально обезопасить себя от проблемных арендаторов - уже выяснили, что лучше сдавать без договора, наверное не стоит сдавать силовикам, СБУ-шникам, судьям и подобной публике которых вы не сможете 'нагнуть' выражаясь их языком. Ещё мне кажется, лучше сдавать одиноким, а не семьям - семью, особенно с ребенком, фиг выселишь в случае чего. Но это всё мои досужие домыслы,
а хотелось бы узнать у людей которые имели и имеют реальную практику сдачи))
У мене бували ситуаціі, коли орендарі боргували мені велику суму. Відносився по-людськи. Усі повіддавали.
Щастить вам...
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asti
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Додано: Суб 01 лют, 2025 17:02
asti написав: Investor_K написав: asti написав:
А как, на ваш взгляд, (обращаюсь ко всем причастным) можно максимально обезопасить себя от проблемных арендаторов - уже выяснили, что лучше сдавать без договора, наверное не стоит сдавать силовикам, СБУ-шникам, судьям и подобной публике которых вы не сможете 'нагнуть' выражаясь их языком. Ещё мне кажется, лучше сдавать одиноким, а не семьям - семью, особенно с ребенком, фиг выселишь в случае чего. Но это всё мои досужие домыслы,
а хотелось бы узнать у людей которые имели и имеют реальную практику сдачи))
У мене бували ситуаціі, коли орендарі боргували мені велику суму. Відносився по-людськи. Усі повіддавали.
Щастить вам...
треба бути насамперед людиною
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Investor_K
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:10
Інколи якраз не треба...
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asti
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:28
Де усі кореші?
Бдівельник, вітальяна -ангел, франт, хотаб,, перший, прохожий, захар, муха?
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Investor_K
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