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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12187121881218912190
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:18

  Investor_K написав:
  asti написав:А как, на ваш взгляд, (обращаюсь ко всем причастным) можно максимально обезопасить себя от проблемных арендаторов - уже выяснили, что лучше сдавать без договора, наверное не стоит сдавать силовикам, СБУ-шникам, судьям и подобной публике которых вы не сможете 'нагнуть' выражаясь их языком. Ещё мне кажется, лучше сдавать одиноким, а не семьям - семью, особенно с ребенком, фиг выселишь в случае чего. Но это всё мои досужие домыслы,
а хотелось бы узнать у людей которые имели и имеют реальную практику сдачи))

У мене бували ситуаціі, коли орендарі боргували мені велику суму. Відносився по-людськи. Усі повіддавали.
Щастить вам...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 17:02

  asti написав:
  Investor_K написав:
  asti написав:А как, на ваш взгляд, (обращаюсь ко всем причастным) можно максимально обезопасить себя от проблемных арендаторов - уже выяснили, что лучше сдавать без договора, наверное не стоит сдавать силовикам, СБУ-шникам, судьям и подобной публике которых вы не сможете 'нагнуть' выражаясь их языком. Ещё мне кажется, лучше сдавать одиноким, а не семьям - семью, особенно с ребенком, фиг выселишь в случае чего. Но это всё мои досужие домыслы,
а хотелось бы узнать у людей которые имели и имеют реальную практику сдачи))

У мене бували ситуаціі, коли орендарі боргували мені велику суму. Відносився по-людськи. Усі повіддавали.
Щастить вам...
треба бути насамперед людиною
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:10

Інколи якраз не треба...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Де усі кореші?
Бдівельник, вітальяна -ангел, франт, хотаб,, перший, прохожий, захар, муха?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:37

  Феодал написав:CEO "Укрфінжитло" (єОселя) Євген Мецгер, дав велике інтервью: "Купити житло в іпотеку вигідніше, ніж відкладати на нього кошти протягом багатьох років"

https://nerukhomi.ua/ukr/news/lyudi/gol ... -rokiv.htm

в общем, если что-то и покупать то есть смысл только через эОселю, а не за кэш

Ого, це чувака після нападу на журналістів підвищили до CEO "Укрфінжитло" (єОселя)? Круто! Соціальні ліфти працюють.

За іпотеку - хто візьме по 3-7% при інфляції 20% - той буде в шоколаді, хто не візьме - той отримає підвищені ціни нерухомості + інфляцію. Забрати в одних і дати іншим - основний принцип коммунізму, ідеологія якого заборонена в Україні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:39

  Investor_K написав:Де усі кореші?
Бдівельник, вітальяна -ангел, франт, хотаб,, перший, прохожий, захар, муха?

Ще був З-радіо, первий, ейрмакс, сержик, трібека.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:12

  asti написав:А как, на ваш взгляд, (обращаюсь ко всем причастным) можно максимально обезопасить себя от проблемных арендаторов - уже выяснили, что лучше сдавать без договора, наверное не стоит сдавать силовикам, СБУ-шникам, судьям и подобной публике которых вы не сможете 'нагнуть' выражаясь их языком. Ещё мне кажется, лучше сдавать одиноким, а не семьям - семью, особенно с ребенком, фиг выселишь в случае чего. Но это всё мои досужие домыслы,
а хотелось бы узнать у людей которые имели и имеют реальную практику сдачи))


Так и есть.Основное это смотри кого заселяешь.У нас люди привыкли кого рыл первого притащил того и берут.И сильно удивляются когда я говорю что я подумаю.Брать первого попавшегося не глядя сильно увеличивает вероятность проблем.Потом сопли что квартиранты развалили квартиру.Некотрые умудряются даже залог не брать.

По оплате у меня договоренность за неделю до начала следующего месяца.То есть если какие о проблемы то есть время, а не так что месяц пошёл, а тебе басни рассказывают что сейчас вот-вот уже заплатят.Вообще вестись на такое это в большинстве случаях заканчивается попадаловом.Обычно несколько месяцев обещаниями кормят и потом в итоге съезжают без оплаты тупо засрав и бросив квартиру.

Ещё из приколов на которые часто попадают.Комуналку показания снимать самому и самому платить.Что б не было потом как у некоторых: выясняется что за полгода не оплачено.

Без детей и животных.Развалят квартиру.На рассказы про воспитанную собачку/кошечку не вестись.Если ремонт ранний совок то пофиг.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:16

  Investor_K написав:
  asti написав:А как, на ваш взгляд, (обращаюсь ко всем причастным) можно максимально обезопасить себя от проблемных арендаторов - уже выяснили, что лучше сдавать без договора, наверное не стоит сдавать силовикам, СБУ-шникам, судьям и подобной публике которых вы не сможете 'нагнуть' выражаясь их языком. Ещё мне кажется, лучше сдавать одиноким, а не семьям - семью, особенно с ребенком, фиг выселишь в случае чего. Но это всё мои досужие домыслы,
а хотелось бы узнать у людей которые имели и имеют реальную практику сдачи))

У мене бували ситуаціі, коли орендарі боргували мені велику суму. Відносився по-людськи. Усі повіддавали.



К сожалению это больше исключение чем правило.Обычно люди в итоге получают брошенную квартиру, не оплаченную аренду за несколько месяцев и долги по коммуналке.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:26

  Investor_K написав:Де усі кореші?
Бдівельник, вітальяна -ангел, франт, хотаб,, перший, прохожий, захар, муха?


Муха в снайперах. Одна сітківка відклеєна, прикривати око не треба біля прицілу.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

где вы находите столько одиноких, без детей, без животных? без ни..уя бл
не принадлежащих к человеческой расе, летающих птеродактилей без ходьбы ногами
Бетон
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