Додано: Нед 02 лют, 2025 00:12

asti написав: А как, на ваш взгляд, (обращаюсь ко всем причастным) можно максимально обезопасить себя от проблемных арендаторов - уже выяснили, что лучше сдавать без договора, наверное не стоит сдавать силовикам, СБУ-шникам, судьям и подобной публике которых вы не сможете 'нагнуть' выражаясь их языком. Ещё мне кажется, лучше сдавать одиноким, а не семьям - семью, особенно с ребенком, фиг выселишь в случае чего. Но это всё мои досужие домыслы,

а хотелось бы узнать у людей которые имели и имеют реальную практику сдачи)) А как, на ваш взгляд, (обращаюсь ко всем причастным) можно максимально обезопасить себя от проблемных арендаторов - уже выяснили, что лучше сдавать без договора, наверное не стоит сдавать силовикам, СБУ-шникам, судьям и подобной публике которых вы не сможете 'нагнуть' выражаясь их языком. Ещё мне кажется, лучше сдавать одиноким, а не семьям - семью, особенно с ребенком, фиг выселишь в случае чего. Но это всё мои досужие домыслы,а хотелось бы узнать у людей которые имели и имеют реальную практику сдачи))

Так и есть.Основное это смотри кого заселяешь.У нас люди привыкли кого рыл первого притащил того и берут.И сильно удивляются когда я говорю что я подумаю.Брать первого попавшегося не глядя сильно увеличивает вероятность проблем.Потом сопли что квартиранты развалили квартиру.Некотрые умудряются даже залог не брать.По оплате у меня договоренность за неделю до начала следующего месяца.То есть если какие о проблемы то есть время, а не так что месяц пошёл, а тебе басни рассказывают что сейчас вот-вот уже заплатят.Вообще вестись на такое это в большинстве случаях заканчивается попадаловом.Обычно несколько месяцев обещаниями кормят и потом в итоге съезжают без оплаты тупо засрав и бросив квартиру.Ещё из приколов на которые часто попадают.Комуналку показания снимать самому и самому платить.Что б не было потом как у некоторых: выясняется что за полгода не оплачено.Без детей и животных.Развалят квартиру.На рассказы про воспитанную собачку/кошечку не вестись.Если ремонт ранний совок то пофиг.