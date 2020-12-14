Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:А как, на ваш взгляд, (обращаюсь ко всем причастным) можно максимально обезопасить себя от проблемных арендаторов - уже выяснили, что лучше сдавать без договора, наверное не стоит сдавать силовикам, СБУ-шникам, судьям и подобной публике которых вы не сможете 'нагнуть' выражаясь их языком. Ещё мне кажется, лучше сдавать одиноким, а не семьям - семью, особенно с ребенком, фиг выселишь в случае чего. Но это всё мои досужие домыслы, а хотелось бы узнать у людей которые имели и имеют реальную практику сдачи))
У мене бували ситуаціі, коли орендарі боргували мені велику суму. Відносився по-людськи. Усі повіддавали.
asti написав:А как, на ваш взгляд, (обращаюсь ко всем причастным) можно максимально обезопасить себя от проблемных арендаторов - уже выяснили, что лучше сдавать без договора, наверное не стоит сдавать силовикам, СБУ-шникам, судьям и подобной публике которых вы не сможете 'нагнуть' выражаясь их языком. Ещё мне кажется, лучше сдавать одиноким, а не семьям - семью, особенно с ребенком, фиг выселишь в случае чего. Но это всё мои досужие домыслы, а хотелось бы узнать у людей которые имели и имеют реальную практику сдачи))
У мене бували ситуаціі, коли орендарі боргували мені велику суму. Відносився по-людськи. Усі повіддавали.
в общем, если что-то и покупать то есть смысл только через эОселю, а не за кэш
Ого, це чувака після нападу на журналістів підвищили до CEO "Укрфінжитло" (єОселя)? Круто! Соціальні ліфти працюють.
За іпотеку - хто візьме по 3-7% при інфляції 20% - той буде в шоколаді, хто не візьме - той отримає підвищені ціни нерухомості + інфляцію. Забрати в одних і дати іншим - основний принцип коммунізму, ідеологія якого заборонена в Україні.
asti написав:А как, на ваш взгляд, (обращаюсь ко всем причастным) можно максимально обезопасить себя от проблемных арендаторов - уже выяснили, что лучше сдавать без договора, наверное не стоит сдавать силовикам, СБУ-шникам, судьям и подобной публике которых вы не сможете 'нагнуть' выражаясь их языком. Ещё мне кажется, лучше сдавать одиноким, а не семьям - семью, особенно с ребенком, фиг выселишь в случае чего. Но это всё мои досужие домыслы, а хотелось бы узнать у людей которые имели и имеют реальную практику сдачи))
Так и есть.Основное это смотри кого заселяешь.У нас люди привыкли кого рыл первого притащил того и берут.И сильно удивляются когда я говорю что я подумаю.Брать первого попавшегося не глядя сильно увеличивает вероятность проблем.Потом сопли что квартиранты развалили квартиру.Некотрые умудряются даже залог не брать.
По оплате у меня договоренность за неделю до начала следующего месяца.То есть если какие о проблемы то есть время, а не так что месяц пошёл, а тебе басни рассказывают что сейчас вот-вот уже заплатят.Вообще вестись на такое это в большинстве случаях заканчивается попадаловом.Обычно несколько месяцев обещаниями кормят и потом в итоге съезжают без оплаты тупо засрав и бросив квартиру.
Ещё из приколов на которые часто попадают.Комуналку показания снимать самому и самому платить.Что б не было потом как у некоторых: выясняется что за полгода не оплачено.
Без детей и животных.Развалят квартиру.На рассказы про воспитанную собачку/кошечку не вестись.Если ремонт ранний совок то пофиг.
asti написав:А как, на ваш взгляд, (обращаюсь ко всем причастным) можно максимально обезопасить себя от проблемных арендаторов - уже выяснили, что лучше сдавать без договора, наверное не стоит сдавать силовикам, СБУ-шникам, судьям и подобной публике которых вы не сможете 'нагнуть' выражаясь их языком. Ещё мне кажется, лучше сдавать одиноким, а не семьям - семью, особенно с ребенком, фиг выселишь в случае чего. Но это всё мои досужие домыслы, а хотелось бы узнать у людей которые имели и имеют реальную практику сдачи))
У мене бували ситуаціі, коли орендарі боргували мені велику суму. Відносився по-людськи. Усі повіддавали.
К сожалению это больше исключение чем правило.Обычно люди в итоге получают брошенную квартиру, не оплаченную аренду за несколько месяцев и долги по коммуналке.
asti написав:А как, на ваш взгляд, (обращаюсь ко всем причастным) можно максимально обезопасить себя от проблемных арендаторов - уже выяснили, что лучше сдавать без договора, наверное не стоит сдавать силовикам, СБУ-шникам, судьям и подобной публике которых вы не сможете 'нагнуть' выражаясь их языком. Ещё мне кажется, лучше сдавать одиноким, а не семьям - семью, особенно с ребенком, фиг выселишь в случае чего. Но это всё мои досужие домыслы, а хотелось бы узнать у людей которые имели и имеют реальную практику сдачи))
Так и есть.Основное это смотри кого заселяешь.У нас люди привыкли кого рыл первого притащил того и берут.И сильно удивляются когда я говорю что я подумаю.Брать первого попавшегося не глядя сильно увеличивает вероятность проблем.Потом сопли что квартиранты развалили квартиру.Некотрые умудряются даже залог не брать.
По оплате у меня договоренность за неделю до начала следующего месяца.То есть если какие о проблемы то есть время, а не так что месяц пошёл, а тебе басни рассказывают что сейчас вот-вот уже заплатят.Вообще вестись на такое это в большинстве случаях заканчивается попадаловом.Обычно несколько месяцев обещаниями кормят и потом в итоге съезжают без оплаты тупо засрав и бросив квартиру.
Ещё из приколов на которые часто попадают.Комуналку показания снимать самому и самому платить.Что б не было потом как у некоторых: выясняется что за полгода не оплачено.
Без детей и животных.Развалят квартиру.На рассказы про воспитанную собачку/кошечку не вестись.Если ремонт ранний совок то пофиг.
Найпростіше - здавати квартиру без ремонтів. Тоді можна не паритись про те, що засруть. А засруть обов'язково. В будь якому сегменті. Без належного контроля. Така природа людей анархо-охлократичної території