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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12188121891219012191
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:21

  asti написав:
  Бетон написав:Без детей, одиноких, без животных, без ничего.
Предлагаю таким арендодателям вообще никому не сдавать. В музей превратите и любуйтесь.
Амортизация будет меньше

А если без сарказма?!
Кому сдавать рекомендуете??

Айтишникам. Не готовят, детей не заводят. Деньги не считают)
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:32

  Frant написав:
  посетитель написав:
  asti написав:А как, на ваш взгляд, (обращаюсь ко всем причастным) можно максимально обезопасить себя от проблемных арендаторов - уже выяснили, что лучше сдавать без договора, наверное не стоит сдавать силовикам, СБУ-шникам, судьям и подобной публике которых вы не сможете 'нагнуть' выражаясь их языком. Ещё мне кажется, лучше сдавать одиноким, а не семьям - семью, особенно с ребенком, фиг выселишь в случае чего. Но это всё мои досужие домыслы,
а хотелось бы узнать у людей которые имели и имеют реальную практику сдачи))


Так и есть.Основное это смотри кого заселяешь.У нас люди привыкли кого рыл первого притащил того и берут.И сильно удивляются когда я говорю что я подумаю.Брать первого попавшегося не глядя сильно увеличивает вероятность проблем.Потом сопли что квартиранты развалили квартиру.Некотрые умудряются даже залог не брать.

По оплате у меня договоренность за неделю до начала следующего месяца.То есть если какие о проблемы то есть время, а не так что месяц пошёл, а тебе басни рассказывают что сейчас вот-вот уже заплатят.Вообще вестись на такое это в большинстве случаях заканчивается попадаловом.Обычно несколько месяцев обещаниями кормят и потом в итоге съезжают без оплаты тупо засрав и бросив квартиру.

Ещё из приколов на которые часто попадают.Комуналку показания снимать самому и самому платить.Что б не было потом как у некоторых: выясняется что за полгода не оплачено.

Без детей и животных.Развалят квартиру.На рассказы про воспитанную собачку/кошечку не вестись.Если ремонт ранний совок то пофиг.

Найпростіше - здавати квартиру без ремонтів.
Тоді можна не паритись про те, що засруть.
А засруть обов'язково.
В будь якому сегменті. Без належного контроля.
Така природа людей анархо-охлократичної території

Нажаль конкуренція дуже потужна і таке не сдати , хіба шо за комуналь
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:40

  Бетон написав:
  asti написав:
  Бетон написав:Без детей, одиноких, без животных, без ничего.
Предлагаю таким арендодателям вообще никому не сдавать. В музей превратите и любуйтесь.
Амортизация будет меньше

А если без сарказма?!
Кому сдавать рекомендуете??

Айтишникам. Не готовят, детей не заводят. Деньги не считают)

Жил у меня ,несколько месяцев, потом его контора кинула на зарплату , засрал хату а особенно кухню так как арабские студенты не засырали за год.
Vadim_
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