RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12188121891219012191
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:40

  Бетон написав:
  asti написав:
  Бетон написав:Без детей, одиноких, без животных, без ничего.
Предлагаю таким арендодателям вообще никому не сдавать. В музей превратите и любуйтесь.
Амортизация будет меньше

А если без сарказма?!
Кому сдавать рекомендуете??

Айтишникам. Не готовят, детей не заводят. Деньги не считают)

Жил у меня ,несколько месяцев, потом его контора кинула на зарплату , засрал хату а особенно кухню так как арабские студенты не засырали за год.
Vadim_
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3682
З нами з: 23.05.14
Подякував: 610 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:22

  Бетон написав:
  asti написав:
  Бетон написав:Без детей, одиноких, без животных, без ничего.
Предлагаю таким арендодателям вообще никому не сдавать. В музей превратите и любуйтесь.
Амортизация будет меньше

А если без сарказма?!
Кому сдавать рекомендуете??

Айтишникам. Не готовят, детей не заводят. Деньги не считают)

Здесь соглашусь - это идеальный вариант - но где столько айтишников найти?! Да и потом, как проверить, что перед тобой айтишник - контракт с компанией спросить??!
asti
 
Повідомлень: 4145
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:23

А эскортницам стоит сдавать?!
Был у кого-нибудь такой опыт??
asti
 
Повідомлень: 4145
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:25

И по-поводу Ай-ти - они насколько мне известно предпочитают не абы какое жилье - им Файна-таун или самый центр... Но да одинокий айтишник интроверт с зарплатой овер 2к баксов и готовящий только кофе это идеал...
asti
 
Повідомлень: 4145
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 19:27

  asti написав:А эскортницам стоит сдавать?!
Был у кого-нибудь такой опыт??

Без денег :oops:
Hotab
 
Повідомлень: 14276
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2311 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 20:40

  Hotab написав:
  asti написав:А эскортницам стоит сдавать?!
Был у кого-нибудь такой опыт??

Без денег :oops:

🫠🫠🫠
asti
 
Повідомлень: 4145
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12188121891219012191
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2516, 2517, 2518
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25179 16822739
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2025 21:57
lejko_vit
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5490475
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 59185
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7386)
02.02.2025 16:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.