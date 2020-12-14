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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лют, 2025 11:40
Бетон написав:
Айтишникам.
asti написав: Бетон написав:
Без детей, одиноких, без животных, без ничего.
Предлагаю таким арендодателям вообще никому не сдавать. В музей превратите и любуйтесь.
Амортизация будет меньше
А если без сарказма?!
Кому сдавать рекомендуете??
Не готовят, детей не заводят. Деньги не считают)
Жил у меня ,несколько месяцев, потом его контора кинула на зарплату , засрал хату а особенно кухню так как арабские студенты не засырали за год.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 19:22
Бетон написав: asti написав: Бетон написав:
Без детей, одиноких, без животных, без ничего.
Предлагаю таким арендодателям вообще никому не сдавать. В музей превратите и любуйтесь.
Амортизация будет меньше
А если без сарказма?!
Кому сдавать рекомендуете??
Айтишникам. Не готовят, детей не заводят. Деньги не считают)
Здесь соглашусь - это идеальный вариант - но где столько айтишников найти?! Да и потом, как проверить, что перед тобой айтишник - контракт с компанией спросить??!
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asti
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Додано: Нед 02 лют, 2025 19:23
А эскортницам стоит сдавать?!
Был у кого-нибудь такой опыт??
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asti
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Додано: Нед 02 лют, 2025 19:25
И по-поводу Ай-ти - они насколько мне известно предпочитают не абы какое жилье - им Файна-таун или самый центр... Но да одинокий айтишник интроверт с зарплатой овер 2к баксов и готовящий только кофе это идеал...
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asti
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Додано: Нед 02 лют, 2025 19:27
asti написав:
А эскортницам стоит сдавать?!
Был у кого-нибудь такой опыт??
Без денег
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Hotab
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Додано: Нед 02 лют, 2025 20:40
Hotab написав: asti написав:
А эскортницам стоит сдавать?!
Был у кого-нибудь такой опыт??
Без денег
🫠🫠🫠
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asti
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Додано: Нед 02 лют, 2025 21:32
asti написав:
Да и потом, как проверить, что перед тобой айтишник - контракт с компанией спросить??!
Погуглите ПІБ - если айтишник , то скорее всего будет ФОП с соответствующими кведами
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fox767676
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Додано: Нед 02 лют, 2025 21:37
asti написав:
И по-поводу Ай-ти - они насколько мне известно предпочитают не абы какое жилье - им Файна-таун или самый центр... Но да одинокий айтишник интроверт с зарплатой овер 2к баксов и готовящий только кофе это идеал...
ІТ оно разное.
Может начинающий тестировщик с ЗП 400 баксов быть.
Пы. Сы. Хотя начинающий вообще за опыт может работать.
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Bolt
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Додано: Пон 03 лют, 2025 00:43
fox767676 написав: asti написав:
Да и потом, как проверить, что перед тобой айтишник - контракт с компанией спросить??!
Погуглите ПІБ - если айтишник , то скорее всего будет ФОП с соответствующими кведами
Секундочку, человек пришел посмотреть квартиру чтобы снять - вряд-ли он станет сразу свой ПИБ светить//)
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asti
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