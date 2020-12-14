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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лют, 2025 01:31
asti написав: fox767676 написав: asti написав:
Да и потом, как проверить, что перед тобой айтишник - контракт с компанией спросить??!
Погуглите ПІБ - если айтишник , то скорее всего будет ФОП с соответствующими кведами
Секундочку, человек пришел посмотреть квартиру чтобы снять - вряд-ли он станет сразу свой ПИБ светить//)
Для начала элементарно спросить.У меня как-то так само получилось, когда сдавал рылы звонили и сами говорили что есть такой-то человек, от туда-то, занимается тем-то.А потом я уже привык и уже сам когда звонили спрашивал откуда он, чем занимается.Оно конечно и соврать можно, но смысл.Куча арендодателей которые даже не интересуются чем кто занимается.Да вообще, пришли люди на просмотр вот и просто разговариваешь с ними.
А данные ж ты в любом случае получишь если договоритесь.Вот и проверяй.
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